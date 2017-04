Swiss Medical Group inauguró su Centro Médico Ambulatorio en Campana

P U B L I C





NOTICIA RELACIONADA: Abella y Meiraldi, destacaron la inauguración del centro médico El edificio se encuentra en la esquina de De Dominicis y Colón. La inversión supera los $220 millones. Inicialmente dará trabajo a 70 personas y se proyecta que esa cifra crezca a 200 en el futuro. A partir de hoy, Campana cuenta con un centro médico ambulatorio de último nivel, que poco o nada tiene que envidiarle a instituciones similares, incluso de extranjero. Así lo afirmó anoche, durante la inaguración del edificio, el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt (52), en diálogo con La Auténtica Defensa. "Me falta–comentó Belocopitt- ver los últimos números, pero creo que la inversión va a cerrar en 220 a 250 millones de pesos. Es una apuesta que está relacionada a una estrategia que va a contrapelo de lo que marca la economía de la administración médica: nosotros tratamos de acercarnos con nuestros servicios a dónde están nuestros usuarios y no que nuestros usuarios tengan que trasladarse hacia nosotros". La apuesta de Belocopitt en Campana se tradujo en 12 consultorios de atención ambulatoria, 3 consultorios de atención de ART, y 6 consultorios odontológicos, además de los servicios de ecografía, laboratorio de análisis clínicos, radiología general odontológica, resonancia magnética nuclear (RMN) y tomografía, entre otros. Además, el edificio tendrá una sucursal de Swiss Medical Medicina Privada, donde sus afiliados podrán gestionar todo tipo de trámites. "De hecho es un centro ambulatorio que compite no solamente con los mejores centros ambulatorios de la Argentina, sino también con los mejores a nivel internacional. Me parece que para la ciudad es todo un hito, y para Swiss Medical es una apuesta importante: Campana está en el encuentro de las Rutas 6 y 9, tiene el puerto, un desarrollo importante en la zona de nuestros clientes corporativos, caso Axion Energy, y es accesible a toda la gente que está en Zárate, Escobar, Exaltación y Pilar", agregó Bolocopitt. Prototipo Campana Luego de casi dos años de realizado el anuncio oficial del desembarco del Swiss Medical Center en Campana, la obra propiamente dicha llevó apenas 12 meses concretarla. Se trata de un "prototipo" cuyos principales conceptos arquitectónicos y estructurales serán replicados en otros centros similares de la firma: uno ya se inició en Lomas de Zamora y pronto arrancan las obras en Ramos Mejía. "Además de los generosos espacios, y el uso intensivo de vidrio en las paredes exteriores como característica principal, cabe destacar que todas las plantas del edificio de Campana tienen dos sistemas de circulación, uno principal y uno de servicios, que soporta toda la parte que ve el paciente: consultorios, equipos y zonas de recepción y espera. Es decir, detrás de las paredes, hay todo un sistema de circulación para personal del edificio, ya sean profesionales o personal afectado a la administración y al mantenimiento que el paciente no ve. Además, la casa de máquinas contiene un grupo electrógeno que asegura el suministro de energía eléctrica a todo el edificio y a todos los equipos afectados, de manera tal que no se interrumpa ni siquiera una tomografía en proceso, aun cuando haya un corte de luz", comentaron a La Auténtica Marcelo Silguero y María Valeria Rego, miembros del staff de 30 arquitectos que integran la nómina de Swiss, quienes también tienen a su cargo una clínica que el grupo está levantando en la ciudad de Salta. En este sentido, los profesionales entienden que hay una relación directa entre las obras mencionadas y un momento de expansión del negocio: Swiss Medical Group actualmente lidera la mayor compañía de medicina privada a nivel nacional. Tiene 900 mil afiliados en el sector salud; en ART más de 600 mil; y florece en sus negocios asociados: emergencias médicas, seguros de vida, seguros de retiro, seguros generales, entre otros. "En el universo Swiss debemos estar pasando los 12 mil empleados. Con la apertura de este centro en Campana estamos creando 70 nuevos puestos de trabajo, y con el tiempo ese número perfectamente puede crecer a 200", aseguró a LAD el presidente del grupo, quien inició el negocio exactamente hace 26 años, cuando tenía 26 años.

El Centro cuenta con servicios de ecografía, laboratorio de análisis, radiología general odontológica, resonancia magnética y tomografía. ¿Fin de las hostilidades? A principios de año, Swiss Medical denunció ante la Superintendencia de Salud a OSDE, por evadir más de $10 mil millones a lo largo de los últimos 20 años, básicamente por presentarse como una obra social y no pagar una serie de impuestos, pero funcionar en realidad como una empresa de medicina prepaga. En declaraciones periodísticas reproducidas por la revista Noticias, desde OSDE aseveraron: "Acá no hay un problema judicial, sino comercial. Belocopitt no quiere que nosotros hagamos el sanatorio de Mendoza que anunciamos, porque pretende tener el monopolio de los sanatorios en el interior". Consultado al respecto por La Auténtica Defensa, Belocopitt comentó: "Nosotros dijimos lo que teníamos que decir en su momento, consideramos que una cosa no se estaba cumpliendo y la denunciamos. A partir de ahora, las dos organizaciones han pactado su situación de manera directa para ver cómo seguimos, porque son dos empresas grandes. OSDE tiene que resolver su problema con el gobierno, y ver cómo le paga lo que debe; y nosotros resolveremos el problema entre nosotros. Hemos definido un cuadro de acción y seguiremos para adelante. El sector Salud es muy sensible, y entendimos que dos organizaciones de semejante tamaño marcan mucho el escenario en el sistema, y la pelea permanente no suma".

Swiss Medical Group inauguró su Centro Médico Ambulatorio en Campana

