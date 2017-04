El accionar de los Bomberos Voluntarios en el lugar, no pudo evitar que el rodado sufriera daños totales. No hubo que lamentar heridos. Ayer, en horas del mediodìa y por causas que se tratan de establecer; una camioneta Ford EcoSport se incendió en inmediaciones de la rotonda de Mc. Donald´s. Si bien no hubo que lamentar heridos, el rodado sufrió daños totales, aún cuando con la llegada de los Bomberos Voluntarios de Campana se procedió a sofocar el mismo. El incidente, penoso para los dueños del rodado, afectó también a toda la gran cantidad de vehículos que de por sí a esa hora tienen serias dificultades para atravesar la triste célebre rotonda. Se hizo presente en el lugar un móvil del Comando de Patrulla que hizo lo posible para ordenar la circulación y demarcar el lugar en acción preventiva.

RAPIDAMENTE EL FUEGO SE EXPANDIÓ POR TODO EL RODADO



Se incendia una camioneta en la rotonda del Mc Donald´s

