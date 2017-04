La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/abr/2017 Felipe De la Riva es el nuevo DT de Villa Dálmine









CONCLUYÓ LA 28ª Anoche, con dos partidos, finalizó la 28ª fecha del Nacional B. Y en el cotejo más importante, Guillermo Brown no pudo con Los Andes e igualó 0-0 en Lomas de Zamora. De esta manera, Argentinos Juniors tomó más ventaja en la cima del campeonato, mientras que Chacarita y Nueva Chicago quedaron a dos y tres puntos del elenco de Puerto Madryn (los dos primeros ascieden de manera directa). En el otro encuentro disputado anoche, Juventud Unida (Gualeguaychú) perdió 2-0 como local frente a All Boys. Así, culminada esta fecha, Villa Dálmine quedó en la 20ª posición con 29 unidades. Anoche, el Violeta hizo oficial su acuerdo con el entrenador uruguayo, quien será presentado esta tarde al plantel de cara al partido que el Violeta tendrá el domingo frente a Instituto como local. Luego de decenas de nombres y numerosas especulaciones, la novela sobre el nuevo Director Técnico de Villa Dálmine llegó a anoche a su fin. Es que el club hizo oficial el acuerdo alcanzado con el uruguayo Felipe De la Riva, quien así se transformó en el sucesor de Facundo Argüello (renunció tras la derrota frente a Nueva Chicago). La confirmación se conoció tras la reunión semanal de Comisión Directiva que la entidad Violeta desarrolló ayer. Y si bien no sorprendió, porque De la Riva asomaba como el candidato más fuerte, sí llamó la atención que el entrenador estará al frente del equipo en el partido que Villa Dálmine disputará el domingo frente a Instituto en Campana desde las 15.30 horas. Es que el uruguayo, de reciente paso por Almagro, se presentará mañana en Campana y por la tarde ya conducirá su primer entrenamiento al frente del Violeta. Luego, mañana sábado tendrá su segunda práctica y, entonces, definirá al equipo que saldrá a la cancha el domingo. De esta manera, concluirá el interinato que llevaban adelante Oscar Fredes junto a Gustavo Balugano (AC) y Matías Nicoletti (PF), que fueron quienes se hicieron cargo del Violeta en la presentación del miércoles frente a Argentinos Juniors. De la Riva cuenta con una larga trayectoria en el fútbol de ascenso de nuestro país, como jugador y director técnico. Oriundo de Montevideo, inició su carrera futbolística en SudAmérica de aquella ciudad. Años después llegó a Argentina y jugó para Estudiantes de Buenos Aires, Deportivo Morón, Deportivo Merlo, Ituzaingó y San Telmo, donde cerró una trayectoria que, principalmente, desarrolló en la Primera B. Como entrenador debutó al mando de Juventud Unida, en la Primera D, pero pasó rápidamente a Leandro N. Alem, que meses más tarde ascendería a la Primera C. De 2004 a 2005 tuvo un breve paso por Flandria. Luego recaló en San Miguel y Acassuso, club que llevó a la Primera B Metropolitana. Después volvió a Flandria y en 2008 llegó a Deportivo Merlo, institución con la que conseguiría su máximo logro: el ascenso al Nacional B. En 2011 se transformó en DT de Chacarita Juniors y, posteriormente, su carrera continuó por Tristán Suárez, Los Andes, Almirante Brown, Flandria, Douglas Haig y Los Andes. Finalmente, su última y reciente experiencia fue en Almagro, club del que se despidió hace diez días. Ahora, su nuevo desafío será este alicaído Villa Dálmine que apenas ganó tres de sus últimos 22 partidos y naufraga por los últimos lugares de la tabla. Por eso, su principal objetivo será volver a poner al Violeta en la senda positiva, en busca de los puntos que el equipo de nuestra ciudad necesita para no complicarse con los promedios. Tarea que comenzará, justamente, hoy por la tarde.

EL DT URUGUAYO CUENTA CON UNA AMPLIA TRAYECTORIA EN EL FÚTBOL DE ASCENSO. SE DESVINCULÓ DÍAS ATRÁS DE ALMAGRO. NACIONAL B - FECHA 29 DOMINGO - 12.05 horas: Brown (A) vs Nueva Chicago / Carlos Córdoba - 13.05 horas: Atlético Paraná vs Argentinos Juniors / Ramiro López (TV) - 15.30 horas: Villa Dálmine vs Instituto / Diego Ceballos - 15.30 horas: Almagro vs Flandria / Pablo Dóvalo - 16.00 horas: Boca Unidos vs Indepte. Rivadavia / Luis Lobo Medina - 16.00 horas: Ferro vs Juventud Unida (G) / Dario Sandoval - 16.00 horas: Brown (M) vs Gimnasia (J) / Ariel Suárez - 17.00 horas: Estudiantes (SL) vs San Martín (T) / Héctor Paletta - 20.00 horas: All Boys vs Los Andes / Juan Pablo Pompei LUNES - 21.05 horas: Douglas Haig vs Chacarita / Luis Álvarez (TV) - 22.00 horas: Central Córdoba (SdE) vs Santamarina / Pablo Echavarría

Felipe De la Riva es el nuevo DT de Villa Dálmine

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: