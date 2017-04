Funcionarios y empleados municipales participaron de una capacitación sobre Derechos Humanos

Tuvo como objetivo brindar herramientas a los agentes municipales para reflexionar sobre el concepto de derechos en su labor cotidiana. Funcionarios y empleados municipales participaron de capacitación sobre Derechos Humanos en el salón Blanco del HCD. El encuentro -que estuvo organizado por la Dirección de Derechos Humanos del Municipio- contó con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Cultura Cívica dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. La capacitación –a cargo de la Dra. Verónica Boracat, de la mencionada Dirección- tuvo como objetivo principal crear un espacio para la reflexión sobre el concepto de derechos humanos en el trabajo diario de cada área del Municipio. "La intención –explicó Boracat- es que quienes estén aquí presentes puedan pensar en políticas públicas. Hablamos de políticas con repercusiones positivas en la comunidad a partir de su labor cotidiana". Estuvieron presentes en este encuentro la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, junto a secretarios, funcionarios y empleados de diferentes áreas del Municipio. La actividad se programó en diferentes instancias. En la primera de ellas, la oradora realizó un repaso sobre la construcción histórica de los derechos humanos, los diferentes sistemas de derechos y su jerarquización a través de la Constitución Nacional Argentina. Además hizo referencia a los principios de igualdad y no discriminación, de participación e inclusión. Posteriormente presentó los principales conceptos sobre el enfoque de Derechos Humanos en las políticas públicas. Y, para concluir la actividad, los participantes realizaron un trabajo en grupo donde diseñaron, rediseñaron y evaluaron diferentes políticas implementadas a nivel local. La jefa de Gabinete destacó que "este no es un tema exclusivo del área de derechos humanos sino que, por el contrario, involucra al Municipio en su totalidad". "Este espacio de reflexión es muy importante. La mejor manera de dar respuestas a la comunidad respondiendo a sus demandas es justamente ponernos a pensar no solo en sus necesidades sino también en sus derechos", cerró la funcionaria.

Schvartz y Lamas participaron y acompañaron a la capacitadora.





Una numerosa cantidad de funcionarios y empleados participaron de la jornada.



