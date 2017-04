La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 21/abr/2017 Escuela de Guardavidas: ”Nadar es más que un deporte”







Así lo aseguran desde la Escuela de Guardavidas local, AMGAA Escobar, que abre su convocatoria a la comunidad para el curso con duración de 12 meses que promete no sólo un oficio con rápida salida laboral, sino también un "estilo de vida". La Escuela de Guardavidas local, AMGAA Escobar, abrió la convocatoria a la comunidad para el curso con duración de 12 meses que promete no sólo un oficio con rápida salida laboral, sino también un "estilo de vida". El Director de la Escuela, Gabriel Villanueva, comparte con "gran entusiasmo y compromiso" la esencia de este proyecto que nació hace más de cinco años con "la idea de movilizar el mercado de la prevención y la seguridad en medios acuáticos". "Nadar es mucho más que un deporte, es una herramienta fundamental para todos nosotros ante situaciones adversas donde sobrevivir es en lo único que pensamos", señala Gabriel. "Enseñar este deporte no sólo como deporte sino como una manera de vivir la vida con vocación de servicio al prójimo, actitud y responsabilidad es lo que me empuja, año a año, a trabajar para que AMGAA Escobar sea la mejor Escuela de Guardavidas del país", resalta. Con sedes en Pilar y en Campana, más un equipo de instructores que se destacan en el rubro por su trayectoria y profesionalismo, la Escuela de Gabriel ha marcado tendencia no sólo a nivel local sino también en los principales centros turísticos del país. "Brindamos a nuestros aspirantes la posibilidad de egresar con una libreta habilitante a nivel nacional e internacional, y los empujamos para que continúen su formación en el exterior. Entendemos que nuestro trabajo salva vidas. En abril sembramos una semilla en cada uno de nuestros chicos que nunca para de crecer. La fiebre del Guardavidas lo acompaña toda su vida, vivimos siempre entusiasmados por más, los miedos desaparecen, decir ´no puedo´ no existe en nuestro diccionario", explica. Si bien el curso comienza este mes con modalidad Turno Mañana o Turno Noche, el cierre de inscripción es recién el 30 de abril. Aquellos que estén interesados, Escobar y Pilar inscriben en el natatorio "Ando Nadando" en la Calle Chubut 901 (Pilar), mientras que para anotarse en Campana se debe asistir al Club Ciudad Campana (Chiclana 209) los días lunes, miércoles y viernes de 19:30 a 22:30 horas.



