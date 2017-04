P U B L I C



El Nivel B comienza este fin de semana su competencia y tendrá al equipo de nuestra ciudad recibiendo a Independiente de Escobar desde las 21 horas. El Nivel B del Torneo Oficial 2017 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) comienza este fin de semana una nueva temporada que promete una ardua disputa por el ascenso al Nivel A. Con 12 equipos divididos en dos zonas, el Nivel B presenta como novedad la primera participación oficial en la ABZC de Unión de Del Viso, al tiempo que marca el regreso de clubes como Belgrano de Zárate y Tempestad de San Antonio de Areco. La segunda división de la ABZC estará dividida en dos zonas. Por un lado, en el Grupo A, jugarán Náutico Zárate, Sportivo Escobar "B", Peñarol de Pilar, Honor y Patria de Capilla del Señor, Ingeniero Raver de Los Cardales y Belgrano de Zárate. Mientras que en el otro grupo estará el Campana Boat Club junto a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz, Independiente de Escobar, Unión de Del Viso, Tempestad de San Antonio de Areco y Náutico San Pedro. Luego, los mejores de cada zona se cruzarán para disputar los playoffs que definirán el ascenso al Nivel A. Y la primera fecha se pondrá en marcha hoy con cuatro partidos, siendo uno de ellos el que tendrá al Boat Club recibiendo a Independiente de Escobar desde las 21 horas, en lo que será también el debut de Gustavo Godoy como entrenador del equipo de nuestra ciudad. Además, por esa misma zona, hoy también jugarán: Unión de Del Viso vs. Náutico San Pedro (21.00) y Deportivo Arenal vs. Tempestad (20.30). En tanto, por la Zona A habrá partidos las tres noches del fin de semana: Náutico Zárate vs. Honor y Patria (hoy 21.00); Sportivo Escobar "B" vs. Peñarol (Sábado 21.00) y Belgrano vs. Ingeniero Raver (Domingo 20.30). EL PLANTEL DEL CBC El Campana Boat Club irá nuevamente en busca del ascenso que el año pasado le negó Atlético Baradero en la final del Nivel B. Ahora dirigido por Gustavo Godoy (reemplazó a Mariano Misenta como entrenador), tendrá un plantel encabezado por el base Martín Trovellesi, quien regresa a la institución que lo vio nacer (empezó a jugar allí a los 6 años y partió a los 16 para iniciar una carrera profesional que lo llevó a competir en la Liga Nacional y el TNA antes de recalar en los últimos años en Ciudad de Campana). Además, Boat Club también incorporó a Damián Lombardi para fortalecer un núcleo de jugadores que siguen en el equipo como Leandro Fink, Dante Pérez, Mariano Rubin, Bruno Santini y Lucas Palacios, entre otros.

Básquet:

Boat Club inicia su participación en el Torneo Oficial de la ABZC

