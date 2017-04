Falleció Roberto ”Pipo” Ferreiro

Fue una gloria de Independiente de Avellaneda y el fútbol argentino, pero también fue el director técnico que llevó a Villa Dálmine por primera vez al Nacional B en el año 1989. Murió ayer, a los 81 años. (Por Héctor Taborda) Roberto "Pipo" Ferreiro fue un jugador de notable trayectoria. Sus títulos obtenidos así lo demuestran. Como futbolista en Independiente, campeón en 1960, ´63 y ´67 y de la Libertadores del ´73, la Interamericana del ´74 y la Intercontinental del mismo año, frente a la Juventus de Roma por 1-0, con aquel recordado golazo del "Bocha" Bochini, además fue campeón con Nueva Chicago en el ´81, títulos que se suman al de Villa Dálmine en el 88/89. El ascenso al Nacional "B" era uno de los objetivos que se habían fijado los directivos "violetas" en aquel entonces cuando ésta entidad tenía aproximadamente seis mil socios y el respaldo de la empresa. "Pipo" Ferreiro tuvo que tomar el equipo a quince días de perder aquella final ante Almirante Brown y si bien no se cumplió una gran campaña en ese torneo, el técnico trabajó muy bien por lo que los dirigentes decidieron el certámen que lo llevaría a un nuevo éxito, "Pipo" dio una lista de diez jugadores que él consideraba necesarios y a ocho de ellos lo trajeron con nombre y apellidos. Los resultados luego estuvieron a la vista, el trabajo del cuerpo técnico, fue muy positivo. Es digno de resaltar su notable sentido de profesionalismo. Recorría doscientos cincuenta kilómetros todos los días. Y no faltó nunca a ningún entrenamiento. Ferreiro trabajó siempre de lunes a viernes haciendo un esfuerzo invalorable, que al final tendría su merecida recompensa. Decía "Pipo en el momento de la tan ansiada vuelta olímpíca: "Logramos un título por el que trabajamos desde mucho antes de empezar el torneo, y en el preciso instante en que los dirigentes me dijeron: "Pipo este año tenemos que salir campeones"- desde ese momento encaré una de las actividades mas difíciles que puede llegar a tener un entrenador, la de elegir a los jugadores en pos del objetivo propuesto. Así fue como llegaron: Tallarico, Latreite, Labonia, entre otros, toda gente experimentada en la categoría y eso sumado a los jugadores que se encontraban en el Club nos permitió conformar una escuadra competente y con posibilidades ciertas de estar en la lucha. Después llegó la hora del trabajo, y en eso, ese plantel, de mostró tener una contracción y una responsabilidad, digna de ser destacada. Luego, una vez comenzado el torneo y frente a todos los imponderables que se pueden llegar a presentar en cada partido, estos muchachos demostraron tener una fuerza anímica y un afán de superación, que con el correr de los encuentros, les fueron dando la regularidad indispensable como para no aflojar. Y es verdad no para nada este equipo fue el que mas partidos ganó, el que menos perdió, el que tuvo la segunda delantera mas goleadora, la defensa menos vencida, el que ganó mas cotejos de visitante. Y por todo lo expuesto está plenamente justificada dicha consagración. En 1954 lo podíamos ver a "Pipo" Ferreiro en la cancha de Independiente con las manos en alto, en el clásico saludo que surgió junto a la música copera. Los triunfos sobre el Santos y las finales con Nacional siguen en su memoria. Al igual que ese 12 de agosto de 1964 cuando Independiente obtuvo por primera vez la tan anhelada Copa Internacional y el fue uno de ellos, conjunto que inauguró para los diablos rojos la cuenta que con el tiempo lo llevaría a ser el club con más títulos internacionales en el mundo. También los éxitos deportivos de Roberto Ferreiro, quedaron grabados en nuestro medio con ese 6º ascenso de Villa Dálmine, cuando demostró ser un excelente técnico para un gran equipo. Murió ayer, a los 81 años. Su enorme trayectoria y calidad humana quedó marcada en las innumerables demostraciones de afecto que se difundieron una vez conocida la noticia. Incluyendo las que salieron desde nuestra ciudad, donde dejó un recuerdo imborrable.

FERREIRO FUE PARTE DE LA MÍSTICA COPERA QUE FORJÓ A INDEPENDIENTE.





EL VILLA DÁLMINE CAMPEÓN DE LA PRIMERA B 1988/89, FORMADO Y DIRIGIDO POR ROBERTO FERREIRO.



Falleció Roberto ”Pipo” Ferreiro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: