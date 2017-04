La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/abr/2017 El intendente Abella denunció por amenazas al Secretario General del Sindicato Municipal



















En el marco del conflicto salarial entre el gremio y el Municipio, el jefe comunal aseguró ante la Justicia que Carlos Barrichi lo increpó en plena calle la noche del jueves. "Acordate que vas a seguir viviendo en Campana", asegura Abella que fueron las palabras del sindicalista. Lo hizo responsable de lo que le pase a su familia y a él, y confesó sentir "miedo". A la mañana siguiente del encontronazo que protagonizaron en las inmediaciones del Palacio Municipal y que fuera revelado por LAD en su edición de ayer, el intendente Sebastián Abella denunció por amenazas al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC), Carlos Barrichi. En la denuncia penal, el jefe comunal relató que el jueves cerca de las 21 horas salía con su hija de la estación de servicio Axion energy de Mitre y San Martín cuando de repente fue abordado por Barrichi y el secretario adjunto del gremio, Mauro Magallanes, quienes comenzaron a cuestionarlo por la negociación de las paritarias municipales. De acuerdo al testimonio de Abella, debido al tono que estaba tomando la discusión, le cedió el cuidado de su hija a Florencia Ortiz, directora de Turismo municipal, que se encontraba con él. Fue entonces cuando el líder de los trabajadores municipales habría formulado sus amenazas. "Acordate que vas a seguir viviendo en Campana", asegura Abella que fueron las palabras de Barrichi. En la fiscalía, el intendente señaló como testigo a Ortiz y aportó filmaciones de las cámaras del CIMOPU, en donde se lo ven a Barrichi, su esposa Blanca, Magallanes y a él en las puertas del comercio. "Soy una persona que tiene 40 años, vivo en Campana desde el día que nací, mi familia vive en Campana, todo el mundo sabe dónde vivo, así que lo hago responsable a Carlos Barrichi si a mi familia o a mí nos llega a pasar algo", aseguró Abella este viernes al mediodía en su despacho, al hacer pública su presentación contra el sindicalista. El intendente dijo que el gremio "nunca tuvo una postura de diálogo" hacia su gestión, algo que aseveró respetar. "Pero ni mi familia ni yo podemos vivir pensando en que me está recordando que sabe dónde vivo y que me tengo que acordar de este momento. Me parece que estamos llevando la discusión paritaria a un nivel más bajo, donde lo hago responsable a Carlos Barrichi de lo que nos pueda suceder a mi familia o a mí a partir de la amenaza que me hizo ayer", reafirmó Abella. "Lamentablemente, tenemos que seguir viviendo estos hechos de violencia en donde algunos dirigentes sindicales no tienen ningún tipo de madurez a la hora de defender al trabajador y llevar la paritaria por el camino del diálogo. Se piensan que (van a imponerse) amedrentando, sin respetar que haya estado con mi hija de cuatro años, a los ojos de todo el mundo, con una impunidad terrible", añadió el jefe comunal. Y confesó que siente "miedo" porque sabe "cómo se mueven". Al mismo tiempo, expresó que nadie del sindicato se comunicó con él luego del incidente. De hecho, indicó que el gremio no lo llama de manera directa "desde hace ya 7 u 8 meses". Con respecto a la oferta salarial que dispuso unilateralmente ante el empantanamiento de la paritaria –decisión que desató el enojo del STMC-, calificó el anunció como "más que positivo". "Me pareció muy bueno para los trabajadores darles un 10% a cuenta retroactivo a marzo, y que le demos el resto cuando haya acuerdo", comentó. Precisamente, de cara al futuro de la puja salarial, subrayó que él "no mezcla" y que sus diferencias con Barrichi no influirán en la negociación. "Acá es una persona que tiene la conducción del Sindicato municipal la cual, lamentablemente, no se sí desbordado o porque planea hacerme algo, (me amenaza)", sostuvo Abella. "Pero no mezclo la buena fe del Sindicato municipal con esta persona que evidentemente no está en sus cabales, y si lo está, peor", finalizó.

Abella, al salir de la UFI Nº 2. su denuncia quedó a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen.



Captura de las imágenes del CIMoPU del momento en que ocurrió el cruce.





El Intendente presentó la denuncia ante la Justicia.

