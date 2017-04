La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/abr/2017 El Sindicato Municipal aseguró que fue ”contundente” la respuesta a las medidas de fuerza iniciadas ayer







El gremio remarcó que la primera jornada de paro de cuatro horas se llevó adelante con "un alto grado de adhesión". Luego de no llegar a un acuerdo paritario con el Ejecutivo, el jueves por la noche, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana lanzó una medida de fuerza: paro de cuatro horas, de 7 a 11 de la mañana, en las diferentes dependencias municipales. Y ayer, tras la primera jornada, el gremio calificó de "contundente" la respuesta a esa decisión. "A pesar de las presiones ejercidas por funcionarios del Ejecutivo Municipal, la primera jornada del paro de cuatro horas por día que lleva adelante el Sindicato de Trabajadores Municipales tuvo un casi total nivel adhesión por parte de los trabajadores, que consideran totalmente insuficiente la propuesta de aumento salarial", señalaron desde el gremio. "El anuncio del Intendente Abella de otorgar unilateralmente un 10% de aumento en los salarios no cayó bien en los trabajadores, desconociendo el trabajo de la Comisión Paritaria tal como lo establece la Ley 14.656 y el Convenio Colectivo", agregaron. "Además anuncia que va a descontar el premio por el paro del 6 de abril dispuesto por la CGT, por lo que nos da 10% y nos quita 20%", lamentaron desde el sindicato. La medida de fuerza, anunciaron, va a continuar hasta el miércoles 26 inclusive. Y adelantaron que si no hay una "respuesta adecuada" a la demanda salarial, se convocará a una asamblea general donde se decidirán las acciones a seguir. "Lamentamos la actitud tomada por el Intendente, que entendemos está siendo mal asesorado por sus funcionarios", concluyeron desde el remio municipal.

EL GREMIO DIFUNDIÓ IMÁGENES PARA CERTIFICAR EL PARO TOTAL DE ACTIVIDADES DURNTE CUATRO HORAS EN LOS CORRALONES.







