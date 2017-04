La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/abr/2017 El PJ anunció que el defensor del Pueblo intervendrá por los temas peaje y ABSA







En conferencia de prensa, referentes del justicialismo local adelantaron que Lorenzino vendrá a la ciudad para entrevistarse con las entidades que quieren evitar la instalación de cabinas de cobro en Ruta 6. Además, lograron obtener su compromiso para que se realicen nuevos análisis sobre la calidad del agua potable. El Partido Justicialista de Campana confirmó la intervención del defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en dos importantes problemáticas que afronta la ciudad: la instalación del peaje en Ruta 6 y la calidad del agua potable suministrada por ABSA. "Los compañeros se reunieron con el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y ha traído grandes novedades", destacó ayer el presidente del PJ local, Pedro Milla. Sobre el peaje, Andrea García señaló que tuvieron la chance de comentarle a Lorenzino "los inconvenientes que traía con la división de Campana en dos" y para los vecinos de Los Pioneros y demás barrios sobre Ruta 6, así como para los trabajadores municipales que se desplazan a los corralones de Los Cardales, los efectivos del servicio penitenciario que se desempeñan en la cárcel, los petroleros que van a disfrutar de su camping y todos los empleados de fábricas de la zona. Así, adelantó que el defensor del Pueblo vendrá a la ciudad el día 2 de mayo para mantener una "audiencia pública popular". "El defensor se comprometió a tener una audiencia con los vecinos y con todas las organizaciones que vienen luchando por el tema del peaje, como las 62 Organizaciones, la CTA, el Foro por la Libre Circulación, sindicatos, la Multisectorial, en fin, todos los que vienen trabajando por el peaje, el agua y los tarifazos", aseguró. Consultada sobre el anunció del Gobierno local acerca de la paralización de la obra de cabinas, la referente de la agrupación Plan V expresó que lo hay que cuestionar es "la firme decisión del Gobierno de la Municipalidad de Campana y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires", ya que debería haber "un decreto firmado donde se diga que el peaje no se va a instalar en ese lugar y que los vecinos no lo van a tener que pagar". "Hasta ahora, lo que vemos son buenas intenciones en potencial, porque en realidad el intendente Abella nunca planteó que el peaje no se va a instalar", indicó García. Por otra parte, respecto al tema ABSA, Joel Vallomy celebró que el partido inicia "un capítulo más en la lucha que encara desde hace meses" al haber logrado "el compromiso del defensor del Pueblo en algo muy importante: al ver la demora en respuestas de la OCABA, él se ofreció a tomar una determinación rápida para terminar de una buena vez con la duda que tenemos todos los vecinos sobre la calidad del agua de Campana". En ese sentido, reveló que la Defensoría del Pueblo bonaerense se estará reuniendo la semana que viene con el presidente de ABSA para "requerirle por última vez los análisis más recientes, completos y fechados" del agua en Campana y que, si la respuesta no es positiva, "la Defensoría costeará los análisis físico químicos, bacteriológicos y de metales pesados" que hicieran falta. "Es la resolución ideal para este conflicto: recordemos que en diciembre Abella dijo que el agua de Campana no era recomendable para tomar", señaló Vallomy. "Necesitamos información para tener un diagnóstico claro y ver qué medidas se pueden tomar", añadió. Por otra parte, dijo que no recibieron respuesta por parte del Municipio tras haberle presentado los análisis que consiguieron a través de la Defensoría en el mes de febrero, en los cuales la mitad de los pozos arrojaban indicadores fuera de norma. "La única respuesta que hicieron en su momento, cuando empezamos con la denuncia en la Defensoría del Pueblo, fue salir a plantear en base a análisis muy viejos -del 2012- que el agua estaba bien", comentó Vallomy, agregando: "Cuando el defensor del Pueblo pidió análisis, la Municipalidad negó tenerlos". "Creo que dónde está la mentira es muy claro: los análisis que tienen son muy viejos. Entonces es momento de terminar con un tema que no nos lleva a ningún lado. Hay que contar con análisis completos, físico-químicos y de metales pesados, en distintos puntos de la red, y ver cuál punto de extracción se puede seguir utilizando, cuál hay que dejarlo descansar y cuál no se puede tocar nunca más, y además definir qué medidas tomás donde no hay ninguna alternativa viable, porque nosotros pagamos por agua potable, no por un purificador o por bidones", explicó. El presidente del bloque de concejales del FPV-PJ, Luis Chesini, afirmó por su parte que le solicitaron a Lorenzino gestionar una reunión directa entre ellos y el presidente de ABSA. "Sería algo muy importante. Poder comunicarse con la persona de mayor responsabilidad nos dará la posibilidad de llevarnos una respuesta clara: si el agua de Campana está apta para el consumo o no", remarcó. "Además, el agua es cara y se cobra de manera injusta. Vamos a ir por ambas cuestiones", avisó.

LOS REFERENTES DEL PARTIDO JUSTICIALISTA BRINDARON AYER UNA CONFERENCIA DE PRENSA PARA INFORMAR SOBRE ESTOS TEMAS.



El PJ anunció que el defensor del Pueblo intervendrá por los temas peaje y ABSA

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: