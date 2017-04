Asumió la nueva Comisión Ejecutiva de la UOCRA Seccional Campana

Encabezada por Oscar Villarreal tendrá mandato hasta 2021. "Ojalá podamos colmar las expectativas de los compañeros y sus familias", señaló el Secretario General, que también se refirió al "difícil momento" que atraviesa el sector. En un acto realizado en su sede gremial ayer al mediodía, asumió la nueva Comisión Ejecutiva de UOCRA Campana, que nuevamente estará encabezada por Oscar Villarreal como Secretario General y que tendrá mandato vigente hasta el 2021. "Empieza un nuevo desafío y tenemos que demostrar que estamos a la altura de las circunstancias. Ojalá podamos colmar las expectativas de los compañeros de la construcción y sus familias", remarcó Villarreal. "Tengo agradecimiento a los compañeros cuando nos dan esta oportunidad, pero también sabiendo que la responsabilidad es mayor. Porque cada vez que se nos da la oportunidad de cerrar un período y empezar otro, se empieza de cero", agregó. Durante sus palabras de asunción, el Secretario General de la UOCRA Campana no pudo dejar de mencionar el duro momento que atraviesa el sector en cuanto a ocupación laboral: "El año 2016 fue el más difícil del período que cerramos", explicó. "Es un momento difícil e incierto, en el que claramente pareciera que el sector trabajador no está integrado, que sólo contamos para el ajuste o para el achique", cuestionó Villarreal. Además, el dirigente local no mostró una mirada optimista en el corto plazo al señalar que este 2017 va asomando "lamentablemente más duro que el año pasado" y que, dada este contexto, desde su rol espera "aportar un granito de arena o un eslabón de lucha para paliar esa situación". Y para graficar este momento hizo mención a dos sectores dentro del mismo gremio: "El sector de trabajadores ocupados se ha ido achicando y, por estar ocupados, no quiere decir que no tengan problemas, porque sabemos de la inflación, de la pérdida del poder adquisitivo y los aumentos de los servicios. Mientras que el sector de los trabajadores desocupados ha crecido y ya son un colchón importante dentro del gremio. Y para ellos, la situación es desesperante".

LOS INTEGRANTES DE LA NUEVA COMISIÓN EJECUTIVA DE UOCRA, AYER, TODOS JUNTOS TRAS LA FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE. LA NUEVA COMISIÓN - Secretario General: Oscar Villarreal - Secretario Adjunto: Cristian Pipke - Secretario de Organización: Rubén Gozela - Secretario de Difusión: Jorge Gaitán - Secretario de Finanzas: Héctor Martínez - Vocales Titulares: Roberto Quintana, Juan Fernández, Silvio Díaz y Julio Eduardo. - Vocales Suplentes: Omar Muñoz, Juan Pizarro, Andrés Guerra y Artemino Gamarra. - Delegados Congresales Titulares: Oscar Villarreal, Cristian Pipke y Jorge Gaitán. - Delegados Congresales Suplentes: Rubén Gozela, Roberto Quintana y Héctor Martínez. REFLEXIÓN POR EL DÍA DEL TRABAJADOR DE LA CONSTRUCCIÓN Hoy, 22 de abril, se celebra el Día del Trabajador de la Construcción. Y al respecto, Oscar Villarreal dejó su mensaje: "Quiero dejarle un saludo a todos los compañeros trabajadores y ojalá sea este día el que nos ayude a reflexionar que dirigentes, trabajadores y familiares tenemos que asumir responsabilidades y conocimientos básicos que vayan mucho más allá de lo que tenemos. Porque el trabajador debe tener conocimiento político, porque vive su rutina por decisiones políticas que se toman cada cuatro años. Y estoy seguro que si la mayoría del pueblo trabajador tuviera esa participación e integración, los resultados serían distintos".

Asumió la nueva Comisión Ejecutiva de la UOCRA Seccional Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: