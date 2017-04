NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine:

Empate de La Reserva El entrenador uruguayo fue presentado ayer y luego dirigió su primera práctica en Mitre y Puccini. Mañana, el Violeta recibe desde las 15.30 horas a Instituto. Por sendas suspensiones, Ariel Coronel y Federico Recalde serán bajas para ese compromiso. Alrededor de las 14.30 horas, acompañado por quienes conformarán su grupo de trabajo en este nuevo desafío, Felipe De la Riva desembarcó ayer en Mitre y Puccini para asumir la conducción técnica de Villa Dálmine. El acuerdo entre el club y el entrenador uruguayo se conoció el jueves por la noche y, ayer por la tarde, ya era efectivo en el ampo de juego del estadio Violeta, donde De la Riva estuvo al frente de su primer entrenamiento con el plantel. En su arribo, el ex DT de Almagro fue recibido por los principales dirigentes de Villa Dálmine y luego conversó también con el Coordinador Oscar Fredes, quien había estado al frente del plantel hasta horas antes. Así fue tomando un panorama de la situación e incorporando detalles de cara a estas 48 horas que tendrá para trabajar antes del partido que el Violeta disputará el domingo frente a Instituto como local. Sin embargo, a pesar de ya estar en funciones, difícilmente De la Riva pueda estar sentado el domingo en el banco de suplentes, dado que todavía no efectivizó la rescisión de contrato con Almagro, institución de la que se desvinculó hace poco más de una semana. Igualmente, ése será un detalle. Lo importante será que pueda cambiarle rápido la cara a este equipo que no encuentra resultados positivos y se hunde en la tabla de posiciones del Nacional B. Ayer, tras una charla de presentación en el vestuario local, De la Riva dispuso que aquellos jugadores que no fueron titulares frente a Argentinos Juniors hicieran minutos de fútbol frente a un combinado de juveniles que presentó el Coordinador de Divisiones Juveniles Walter Marchesi, quien ya había trabajado con el uruguayo en Deportivo Merlo (coincidieron en mismos cargos). Luego, el nuevo DT trabajó especialmente con los defensores y posteriormente involucró a mediocampistas y delanteros a esos ejercicios tácticos que llevaron a que la práctica se extienda por más de dos horas y media. En estos trabajos se pudieron comenzar a vislumbrar algunas modificaciones que tendría la formación mañana frente a Instituto. Es que De la Riva deberá realizar dos cambios obligados por las suspensiones de Ariel Coronel (cinco amarillas) y Federico Recalde (expulsado frente a Argentinos). El uruguayo Juan Alsina (recuperado de su traumatismo de tobillo) y Diego Núñez (a quien el uruguayo conoce de su paso por Flandria) asomaron como posibles recambios para cubrir esas bajas. Sin embargo, no se descarta que el flamante entrenador no realice otras modificaciones para recibir el domingo a Instituto (desde las 15.30 en Mitre y Puccini). Seguramente, esa posibilidad quedará más clara hoy, cuando el plantel realice su último entrenamiento antes del primer partido del ciclo de Felipe De la Riva como DT Violeta.

El DT y sus ayudantes: Mario Arévalo (PF), Héctor Santillán (EA) y Francisco López (AC).

AYER, DE LA RIVA ENCABEZÓ TRABAJOS TÁCTICOS EN EL ASPECTO DEFENSIVO. EL NUEVO CUERPO TÉCNICO Para esta experiencia en Villa Dálmine, el entrenador Felipe De la Riva trabajará junto a Francisco López (ayudante de campo), Mario Arévalo (preparador físico), Héctor Santillán (entrenador de arqueros) y Raúl Balmaceda (asistente de video).

Felipe De la Riva inició su ciclo como DT de Villa Dálmine

