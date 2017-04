Desde las 15.30 jugará como visitante frente a Atlas en la apertura de la 23ª fecha de la Primera D. El DT Norberto Silvero realizará cuatro modificaciones obligadas y aguarda por la evolución de Kevin Redondo, afectado por una molestia muscular. En busca de su primera victoria del año, Puerto Nuevo viajará esta tarde rumbo a General Rodríguez, donde enfrentará a Atlas como visitante en la apertura de la 23ª fecha del campeonato de la Primera D en un partido que comenzará a las 15.30 horas con arbitraje de Sebastián Martínez. No será un compromiso sencillo para el elenco Auriazul. Por su presente (apenas dos empates en siete presentaciones en este 2017), por las bajas que le dejó el partido ante Juventud Unida, por el escenario y por la calidad de un rival que pelea por el ascenso a la Primera C. Para este encuentro, el DT Norberto Silvero deberá realizar cuatro cambios obligados por diferentes suspensiones: mientras Michel Bustamante y Maximiliano Díaz vieron la roja en la última fecha, Paulo Boumerá y Antoni Rodríguez llegaron a la quinta amarilla. Así, "Beto" tendrá que rearmar la línea defensiva, donde mantendrá a los laterales (Tadeo MacIntyre y Michel Gómez), pero cambiará obligadamente a la zaga central con el retorno de Raúl Colombo y el ingreso de Joaquín Montiel. En tanto, en el mediocampo, en lugar de Maximiliano Díaz jugará Santiago Aguilar; mientras que para reemplazar a Michel Bustamante, el entrenador optó por un delantero como Gastón Noir. Luego, en el arco le ratificará la confianza al juvenil Rodrigo Ponce De León, mientras que aguardará hasta último momento la evolución de Kevin Redondo, el volante central que ayer sufrió una molestia muscular en el último entrenamiento y es duda para esta tarde (si no llega en condiciones ingresará Juan Peloso). Así, la probable formación de Puerto Nuevo hoy en General Rodríguez sería: Rodrigo Ponce De León; Tadeo MacIntyre, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Michel Gómez; Gustavo Roldán, Kevin Redondo o Juan Peloso, Santiago Aguilar, Franco Colliard; Gastón Noir y Carlos Perrona. La nómina de jugadores convocados se completa con: Tomás Mulready, Luciano Pacheco, Nicolás Rodríguez, Luis Ibarra, Octavio Ábalos, Jorge Ubiría, Ezequiel Ramón y Eliseo Aguirre. Por su parte, Atlas buscará recuperarse de la derrota 3-1 sufrida en la última fecha ante Liniers, cuando dejó escapar una racha de tres victorias consecutivas y perdió terreno respecto a los líderes (está tercero a ocho unidades de Alem e Ituzaingó). Ante esta situación, el "Rata" Rodríguez podría disponer varios cambios en la alineación titular. Ingresarían Rodolfo De Rosa, Matías Ormart, Román Gnocchi, Mauricio Fernández y Matías Cuenca en reemplazo de Lucas Roa, Nicolás Pardo, Diego Prado (expulsado), Juan Cano Moreno y Julio Gauna (expulsado) Entonces, el Marrón formaría hoy con: De Rosa; Franco Gómez, Ormart, Maximiliano Negrette; Matías Alcaraz, Sebastián Ferrario, Ítalo Portillo; Gnocchi; Fernández, Joel Godoy Gill y Cuenca.

TADEO MACINTYRE VOLVERÁ A JUGAR COMO LATERAL DERECHO EN UNA DEFENSA QUE TENDRÁ A COLOMBO Y MONTIEL EN LA ZAGA CENTRAL. PUERTO NUEVO - ATLAS: EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 67: En 66 partidos, Puerto Nuevo logró 35 victorias, Atlas ganó 20 partidos y empataron en 11 ocasiones. Puerto Nuevo marcó 141 goles, mientras que Atlas convirtió 97 COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 32 partidos, Puerto ganó 18 (74 goles) y Atlas ganó 7 encuentros (40 goles). Empataron 7 veces. COMO LOCAL ATLAS: en 34 encuentros, Puerto venció en 17 oportunidades (67 goles) y Atlas logró 13 triunfos (57 goles). Empataron 4 veces. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 16 de octubre del año pasado, por la 8º fecha, igualaron 1-1. Goles: Pablo Sosa para el cuadro "Auriazul" y Pablo Gnocchi, de penal, el tanto "Marrón". EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Se jugó el lunes 11 de abril de 2016 por la 7º fecha del Torneo de Transición de la Primera D: ATLAS 5 - PUERTO NUEVO 0. Goles de Wilson Severino de penal, Matías Báez (2), Italo Portillo y Kevin Dubini. Arbitraje de Hernán Dellacasa. Este resultado es la máxima goleada a favor de Atlas sobre el cuadro campanense. APOSTILLAS: Dos partidos sin ganar lleva Puerto sobre Atlas con un empate y una derrota. Como local, 3 partidos sin perder con 2 victorias consecutivas y un empate. La última derrota en Campana fue el domingo 19 de diciembre de 2010, por la 19º fecha del Campeonato de Primera D, por 1 a 0, con gol de Diego Leguiza. Como visitante, 5 encuentros sin triunfos con 5 caídas seguidas. La última victoria en esta condición se remonta al miércoles 14 de noviembre de 2007, por la 9º fecha de la Primera D 2007-08: fue por 5 a 3. Goles: Wilson Severino (3) para el "Marrón"; Juan Pablo Martínez (de penal), Orlando Sosa, Lucas Avila (2) y Diego Romero convirtieron los tantos "Auriazules".

Primera D:

Puerto Nuevo enfrenta esta tarde un duro compromiso en General Rodríguez

