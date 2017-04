¿Alguna vez le sucedió, panóptico, de mimetizarse con algún familiar o amigo, tomando sus dolores de manera tal que se los haga propios? En una época en la que no tenía tanto conocimiento sobre mi, observé que los dolores de cabeza de personas queridas se me transferían, casi como si fuera un "contagio" . Cuando uno se simbiotiza con la situación de otro individuo a un grado extremo, sintiendo sus penas y somatizándolas, o sea, llevándolas al cuerpo, estamos ante el Síndrome de Lealtad. En ocasiones en dónde la complicidad con el ser querido no ve la manera de aliviarlo de sus angustias, recurrimos a ése mecanismo. Darnos cuenta de nuestra capacidad de detección del dolor ajeno es el primer paso para descomprimir la tensión que rodea el tema. Desdramatizarlo. Acompañar con lo que haga falta. Ayudar a encontrar soluciones en lugar de sumar problemas, encauzará un caudal de energía atrapado en el estanque de las emociones. Comprendamos que el amor que se encierra no encontrará la manera de desplegar sus inmensas alas.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

Síndrome de Lealtad

Por Fabiana Daversa

