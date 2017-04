La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/abr/2017 Alejo Sarna: ”Los Municipales merecen cobrar tan bien como los funcionarios que no son de Campana”











Así lo aseguró el referente local de Nuevo Encuentro. El referente local de Nuevo Encuentro e integrante del espacio Vamos Campana, Alejo Sarna, se refirió a las paritarias municipales y señaló "la necesidad de concretar un aumento significativo para los trabajadores, en virtud de la situación inflacionaria y del aumento de los servicios, pero también, del incremento en la recaudación producto de la readecuación de tasas municipales". En ese sentido agregó: "Entre el año pasado y éste, el Ejecutivo por medio de la Secretaria de Economía y Hacienda y con el aval de Concejales de la ciudad, aumentó las tasas municipales de manera cuantiosa. Ya que los recursos que se obtuvieron de estas subas no se utilizan para obras públicas que hoy la ciudad necesita con urgencia, deberían dirigirse a aumentarle los salarios de los Trabajadores Municipales. Los Municipales merecen un aumento salarial que se equipare al de los funcionarios que no son de Campana, y cobrar tan bien como éstos, ya que muchas veces la labor de los empleados es más importante que el de los titulares de las oficinas, y muchas veces los foráneos necesitan respaldarse en los trabajadores que tienen la experiencia en la administración pública para evitar la parálisis del Municipio". El dirigente de Nuevo Encuentro, además, observó: "El oficialismo local busca, al igual que en la Nación y la Provincia, desgastar a los representantes de los trabajadores con reuniones infructuosas donde por un lado hablan de diálogo y consenso pero a la hora de hacer concesiones para llegar a un acuerdo, puertas adentro, se plantan en posiciones de intransigencia. Con esto buscan dividir a los trabajadores y a la comunidad, poniendo a trabajar a todo su aparato comunicacional público y oculto, que es el más dañino, para confundir y generar confrontaciones entre los trabajadores". "Lo más preocupante para mi -siguió Sarna- es que al tiempo que se gestando esta confrontación con los Trabajadores Municipales, se está generando un proceso de tercerización de las actividades que hacen los municipales, principalmente la de los corralones. Esto afecta directamente a aquellos empleados que en el proceso de tercerización ven peligrar su trabajo. A su vez, esto repercutiría en la aún ya delicada situación de los comercios locales muchos de los cuales se sustentan en el consumo de los Trabajadores Municipales. Si este proceso no se frena, los peligros para la economía local son inminentes".

