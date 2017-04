El Frente Renovador le pidió a Abella más compromiso de sus secretarios

Ghione y Colella criticaron las afirmaciones del intendente por la polémica por la aprobación del convenio para ensanchar la Rivadavia. Días atrás el intendente Sebastián Abella exhortó a los concejales a ir a las sesiones del HCD y los responsabilizó de las demoras de las obras que se realizan en el distrito. "Pero parece no darse cuenta que las demoras son por culpa de sus propios funcionarios", explicó Juan Ghione. Ghione se refería acerca de la aprobación en el Concejo Deliberante del convenio mediante el cual se realizará la obra de mejora de la Rivadavia. "Como ya es costumbre en esta gestión, la documentación llega tarde, sobre la hora, incompleta y pretenden que lo tratemos y aprobemos en esas condiciones: a ciegas. Además, el apuro que manifestó el intendente no era tal, ya que el mismo convenio podía suscribirse y comenzar a ejecutarse los pasos tendientes a la realización de la obra, y luego ser refrendado en el Concejo Deliberante", señaló. "En este caso puntual -continuó Colella- lo cierto es que aunque el Ejecutivo tuviera el dinero, el material, las máquinas y el convenio aprobado, igualmente no comenzaría la obra ya que aún no se realizó el proyecto concreto. En el expediente no consta el plano que identifique la obra, ni sus características técnicas, no hay información sobre ella. El propio secretario de Obras Públicas nos confirmó que no existe dicha documentación". "Es por ello que desde las bancas opositoras se solicitó se agregue un artículo al proyecto que permita que posteriormente se traten en el Concejo Deliberante los detalles de la obra. Queremos lo mejor para nuestros vecinos, por eso queremos participar del proyecto. No podemos dejar en manos de funcionarios que no pertenecen a nuestra ciudad, que no transitan día a día por ella este tipo de decisiones", remarcó Ghione. Desde el Frente Renovador explicaron que el intendente podría ir avanzando en el proyecto y desarrollando actividades administrativas y técnicas mientras el expediente se encontraba tramitando en el Concejo Deliberante. "Hoy no se está haciendo nada, pues de ser así el expediente hubiera subido con la información completa. Estamos seguros que cuando este proyecto vuelva al Ejecutivo va a tener al menos un mes más de demora hasta el llamado a licitación y no vamos a tener noticias de la obra hasta dentro de al menos 60 días, como ya ha sucedido en otros casos", comentó Colella. "No entendemos si el Intendente les miente intencionalmente a los vecinos para confundirlos o si realmente desconoce el funcionamiento administrativo municipal. En definitiva creemos que el exhorto debería estar dirigido a sus propios funcionarios", finalizó Ghione.



El Frente Renovador le pidió a Abella más compromiso de sus secretarios

