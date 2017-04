Raineri cargó contra los concejales de la oposición

El presidente del bloque de Cambiemos resaltó las "incongruencias de los opositores que presentan proyectos pidiendo reparación de calles", pero después "dilatan la aprobación del proyecto para asfaltar esas mismas calles". Luego de la segunda sesión ordinaria del Concejo Deliberante, pero la primera con quórum que permitió llevar adelante el cometido de los concejales, el presidente del Bloque Cambiemos, Mariano Raineri, se manifestó sobre lo sucedido en la misma y denunció la actitud de los concejales opositores. "No vienen a las sesiones y cuando vienen, votan en contra y dilatan el comienzo de la pavimentación de calles que benefician a los vecinos", disparó el edil oficialista. "Ver que hay quórum y que se puede sesionar, es para celebrar. Debería ser algo normal pero los concejales del FPV, FR y UV Calixto Dellepiane al parecer tomaron como normal dejar sin quórum las sesiones, o sea no presentarse a debatir los proyectos en el recinto que termina siendo a la postre una de las funciones más importante de los concejales", resaltó. "La oposición -continuó- demuestra una incongruencia importante, más del 30% de sus proyectos son pidiendo reparación de calles, pero cuando viene el dinero para reparar o pavimentar, sorpresivamente votan en contra solo para dilatar el comienzo de las obras y que los vecinos no mejoren antes su calidad de vida". En ese sentido, Raineri agregó: "¿Qué ganan con dilatar la llegada de fondos para pavimentar más de 3000 metros lineales de calles de la ciudad? Entiendo que solo buscan frenar las obras que beneficiaran a cientos de vecinos de muchos barrios como Lubo, Las Campanas, La Josefa, La Esperanza y San Jacinto, entre otros, y más allá de lo que digan para justificarse, lo hacen porque no quieren que se vea que todo lo que se prometió en campaña se empezó a cumplir. Y piensan que retrasando las obras tienen más chances de erigirse como los opositores y así ganar las próximas elecciones. Lamento que solo piensen en sus candidaturas y se olviden del bienestar de la gente", finalizó el presidente de la bancada oficialista.

Raineri cargó contra los concejales de la oposición

