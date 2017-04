Entre el deseo y la realidad

José Abel Perdomo. Foto: Archivo

Se conoció el informe de perspectivas económicas globales del Fondo Monetario Internacional (FMI), uno de los más importantes aliados globales del gobierno. En dicho informe el organismo anticipa una inflación del 21,6% para el año 2017 y del 17,2% para el año 2018, más altas que las que trata de imponer el gobierno del 17% y del 12% para dichos años. Para colmo el FMI bajó su propia estimación de crecimiento de la economía argentina para este año del 2,8% al 2,2%, muy por debajo del 3,5% que dice el gobierno. Sobre llovido, mojado. Dos de los economistas ortodoxos que hicieron campaña para Cambiemos y que son habituales visitantes de los programas de los medios hegemónicos, José Luis Espert y Miguel Ángel Broda se sumaron al coro de quienes cuestionan al gobierno. El primero dijo que la economía estaba manejada "por millonarios que saben ganar plata pero de economía no entienden nada" y el segundo que no hay plan A ni plan B, porque no hay plan económico; Argentina es un enfermo grave muy complicado, que requiere de una junta médica muy profesional; y tenemos ejecutivos muy exitosos en la vida privada que no están entrenados para enfrentar esto". Estos dos economistas/lobistas están tratando de lograr que se profundice el ajuste de la economía con mayores beneficios para los grupos más concentrados y mayores sacrificios para la mayoría de la población, incluidas las pequeñas y medianas empresas. Les parece que todavía hay demasiado pocos pobres. Menos mal que son amigos y confiesan que lo quieren ayudar. Para desazón del presidente, esta vez no pueden acusar al FMI, a Espert y a Broda de ser kirchneristas. Esta realidad cada vez más agobiante ha encendido luces de honda preocupación en el Gobierno de Cambiemos que ha optado por endurecer sus posiciones y reprimir la inevitable protesta social sin importarle ni leyes ni instituciones, usando como ariete, una vez más, al ultra derechista gobernador jujeño Gerardo Morales cuya policía irrumpió ilegalmente en la Universidad Nacional de Jujuy para detener a dos alumnos. En un nuevo acto de provocación el presidente Macri ha decidido, en medio del conflicto docente, prorrogar, mediante un decreto de necesidad y urgencia, la eximición del pago de los aportes patronales a los propietarios de establecimientos de enseñanza privada por todo el 2017. La excusa esta vez fue evitar "un incremento en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos brindados". Sólo hay plata para los que ya la tienen, no para la escuela pública. Como se ve, están empeñados, con la ayuda de los medios concentrados y una justicia cada día más colonizada, en profundizar la grieta para llevar a la ciudadanía a tener que optar entre Cambiemos o Kirchnerismo, escenario que estiman los favorece. El gobierno necesita imperiosamente ganar las elecciones de octubre para poder profundizar su política. Como siempre el futuro de nuestro país está en manos de los argentinos. Si están dispuestos a la resignación o a construir una nación más justa e inclusiva.

Entre el deseo y la realidad

Por José Abel Perdomo

