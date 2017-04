La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/abr/2017 Manipulación ideológica cultural

Mucho se habla sobre el tema de la "manipulación mediática" en base a las teorías sobre la comunicación social que surgieron desde el comienzo de la Edad Moderna. La manipulación de información no es de uso exclusivo de los medios, es también patrimonio, entre otros, de diversas tendencias educativas, que tal vez hagan un daño mayor en la formación de quienes lasreciben, del que puedan llegar a hacer los mediosinformativos. La "manipulación ideológica cultural", es el resultado de la aplicación de conceptos educativos a partir de los cuales se trata de formar a los estudiantes con uso de autores de una sola formación política, cultural y filosófica, sin dar a conocer alternativas que permitan un aprendizaje objetivo de los programas de estudio de cualquiera de las materias de su formación educativa, por lo que se impide la discusión y aclaración de los conceptos vertidos de una formaautoritaria y malintencionada, dando a conocer sólo lo que les interesa, para impedir la libertad de pensamiento y decisión, ante la debilidad de sus argumentos frente a las ideas de políticos, economistas y/o escritores que hayan abordado el tema desde otro punto de vista. La manipulación responde, en general, a la voluntad de dominar a personas y grupos en algún aspecto de la vida y dirigir su conducta. El mejor medio de manipulación es el lenguaje: facilita recursos para tergiversar las cosas y sembrar la confusión. Cuando existe confusión, nace la posibilidad de manipulaciónideológica, es decir, direccionar el conjunto de ideas que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o una época, que tiende a conservar o a transformar el sistema social, económico, político o cultural existente. Collingwood define cultura como todo lo que una persona necesita saber para actuar adecuadamente dentro de un grupo social. Por su parte, Geertz refiriéndose a la cultura y la sociedad (o como él dice a la estructura social) dice: "la cultura es la trama de significados en función de la cual los seres humanos interpretan su existencia y experiencia, así mismo como conducen sus acciones". José Herrero, cuando habla de las características universales de la cultura dice que "es aprendida: no es genética, no es interiorizada por instinto; una persona es el profesor (enseñador) de otra (en muchos de los casos la madre, el padre, el tío, etc)". ¿Podemos entonces decir que, la "manipulación ideológica cultural" es un medio que puede ser usado para deslizar posiciones ideológicas en la educaciónque permiten, presentar una sola de las facetas posibles de interpretación, para dirigir y formar el pensamiento de los educandos de acuerdo a la subjetividad del educador? Si no se está de acuerdo con la "manipulación", no se debe permitir en la formación educativa de ningún nivel, (se ve en casi todos los sectores, pero donde más sobresale es en los niveles terciarios), la presentación de conceptos de formación subjetivos, como única alternativa de las teorías expuestas en las horas de enseñanza, coartando la libertad a cada uno de los receptores, de comparar con otras ideologíaslas opciones de cada tema con la objetividad necesaria para formar su posición conociendo las alternativas expuestas por otros autores. Hasta se llegó a retirar textos de enseñanza que eran contrarios a la ideología del "educador" cambiándolos por los que compartían sus ideas. Se debe educar, pero no pre conceptualizar la educación. Julio N. Carreras / jnc44214@gmail.com

Por Julio N. Carreras

