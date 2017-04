La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/abr/2017 Regionales:

¿Martín David se aleja de la política?

Ruta 4, Los Cardales y Exaltación de la Cruz







El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, Martín David, viene avisando cada vez con mas fuerza que su futuro en la política tiene la misma fecha de vencimiento que su mandato como concejal: el 10 de diciembre de 2017. Las cosas no vienen siendo sencillas para el concejal, que terminó en la presidencia del cuerpo por un acuerdo político motivado en la dispersión de los votos surgida de las elecciones de 2015. Ya en esa estratégica posición, debió manejarse con extrema cautela para, por un lado, no quedar demasiado desgastado en su gestión, y al mismo tiempo no restar gobernabilidad al gobierno municipal con un HCD excesivamente opositor. En lo partidario, ese rol de gran exposición le fue generando resquemores varios en el Frente Renovador local, que vio un tanto diluida la identidad partidaria del concejal, y a la vez sintió que ese lugar de gran importancia institucional le restó fuerza política a su propio bloque dentro del concejo. Ahora que todas las fuerzas políticas comienzan a cristalizar sus distintos posicionamientos políticos mientras se hacen perentorios los acuerdos, alianzas y negociación de listas de candidatos para las elecciones de octubre, David juega fuerte y planta bandera. Ya no solo lo dice en privado, sino que comenzó a evitar cualquier reserva, y dispara a quien quiera escucharlo que sus diferencias con el resto de los integrantes del Frente Renovador hacen imposible la convivencia en el mismo espacio, y se manifiesta en busca de nuevos rumbos. Pero eso no es todo, el concejal también está avisando que lo mas probable es que no renueve su banca de concejal. Aduce David que su actividad privada le impide dedicarle el tiempo que merece a su actividad de concejal, y también esgrime que quizás sea tiempo de dedicarle mas tiempo a su familia. Así las cosas, David se quedaría sin banca y sin partido. Un virtual desheredado. ¿O estará escuchando ofertas?



