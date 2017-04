Con la participación del campanense Matías Milla, la categoría comienza hoy con la actividad oficial en pista con los entrenamientos y la clasificación. "Estoy muy bien y eso me motiva para ir en busca de un podio", señaló el piloto de nuestra ciudad. Luego de la apertura de temporada realizada en el autódromo porteño "Oscar y Juan Gálvez", hoy se pondrá en marcha la segunda fecha de esta edición 2017 del Súper TC 2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional. Será en Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis, donde el campanense Matías Milla (Toyota Corolla) será uno de los protagonistas de esta jornada que se desdoblará entre este sábado y mañana domingo y que afrontará con la intención de mejorar el 11º puesto obtenido en la primera cita del año. "Para esta segunda fecha del Súper TC2000 en Potrero de los Funes mi primer objetivo será estar dentro de los diez mejores de la Clasificación y para eso tendremos que ser rápidos en un circuito exigente", señaló el piloto campanense. "Personalmente estoy muy bien y eso me motiva para ir en busca de un podio, que es mi segundo objetivo para este fin de semana. Estoy seguro que tenemos los medios para lograrlo, confío en el rendimiento del Corolla y siento que estoy en un nivel deportivo y conductivo muy bueno, así que todo este combo me llena de expectativas", agregó el "Negro", quien en los días previos participó de diferentes actividades promocionales de esta segunda fecha del Súper TC 2000. La actividad en pista se pondrá en marcha hoy. Habrá entrenamientos entre las 9.45 y las 12.35, mientras que la clasificación será de 14.57 a 15.50. En tanto, a las 16.29 se largará la carrera clasificatoria que definirá la grilla de la final del domingo (será a 7 giros o 25 minutos). Así, la final se correrá mañana desde las 12.05, a 21 vueltas o un máximo de 60 minutos. Todo con televisación de TyC Sports y Canal 13. Con un trazado de de 6.270 metros de recorrido, el circuito de Potrero de los Funes es el más extenso de todos los que utiliza el Súper TC2000 y también uno de los más complejos y desafiantes por sus particulares características. Sus 14 curvas (9 a la derecha y 5 a la izquierda) que se reparten entre subidas, bajadas y un entorno natural magnífico, hacen de éste un escenario sin par en toda nuestra región, donde los pilotos deben realizar 36 cambios de marcha por vuelta. Tras la fecha inaugural, el campeonato es liderado por José Manuel Urcera, que suma 31 puntos y es escoltado por el tandilense Leonel Pernía, quien acumula 25. Tercero aparece Matías Rossi (21), cuarto Emiliano Spataro (16) y quinto Facundo Ardusso (13). Más atrás, con 5 unidades, Matías Milla se ubica 11º en el campeonato de pilotos.

EN LA PREVIA A ESTA FECHA EN POTRERO DE LOS FUNES, MATÍAS MILLA COMPARTIÓ ACTIVIDADES PROMOCIONALES CON LEONEL PERNÍA.



Automovilismo:

El Súper TC 2000 pone segunda en Potrero de los Funes

