El Frente Vecinos por Campana inauguró su local partidario

El "Ruli" Galarza pegó primero y marcó la cancha en la interna del Partido Justicialista, al que convoca a la unidad. Compartió el escenario con Pedro Milla, "Juampi" Fernández, "Piru" Rojas y Blanca Águila. El viernes a última hora de la tarde, la agrupación justicialista Frente Vecinos por Campana (FVPC) hizo su presentación formal en sociedad con un acto que convocó a no menos de 300 personas, incluyendo la presencia de autoridades partidarias de justicialismo local: Pedro Milla, Andrea García, y Mauro Magallanes. En la oportunidad, el principal referente del FVPC, Raúl "Ruli" Galarza, compartió el escenario con el gremialista portuario "Piru" Rojas, Blanca Águila, "Juanpi" Fernández y el presidente del partido y Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Pedro Milla; quien tuvo la misión de dirigirse a los presente en primer lugar con palabras de aliento para la agrupación; refiriéndose también a la diáspora que experimentó el justicialismo local luego de perder las últimas elecciones. "Los peronistas sabemos lo difícil que fue construir un espacio, un local. A nosotros nos tiraron un muerto encima cuando perdimos las elecciones, pero pusimos el cuerpo y el pecho con los compañeros del concejo del partido y con todas las agrupaciones, pensando en aquellos compañeros que habían quedado sin un espacio donde podamos expresar nuestras ideas como peronistas". Entre otras cuestiones, Milla, también aprovechó la oportunidad para anunciar que a partir de las gestiones realizadas por el Consejo del PJ, el próximo 2 de mayo vendrá a Campana el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires Guido Lorenzino, para interiorizarse de la temática del agua potable en la ciudad. Representando a la juventud de la agrupación, también habló "Juampi" Fernández. "Como juventud –dijo- quiero que sepan que estamos trabajando en este Frente, el cual me dio un lugar importantísimo: ser parte del armado, ser parte de las decisiones y ocupar ciertos lugares en los que a veces la juventud ha estado relegada. Todos sabemos que en los distritos donde hemos puesto candidatos jóvenes el peronismo no perdió: el peronismo ganó". Fernández también tuvo especiales palabras para "Piojo" Cuenca. El cierre del acto estuvo a cargo del referente de la agrupación, Raúl "Ruli" Galarza; quien en todo momento convocó a la unidad del peronismo en Campana. "Es una noche especial, tenemos lo que no tienen ningún partido político en la ciudad de Campana: militantes", fue su frase de apertura. "Abella en las elecciones de Octubre de 2015 dijo en un programa de televisión que había terminado con el peronismo de Campana. Esta noche le quiero contestar: Intendente se equivocó, el Peronismo está más vivo que nunca", dijo. Más adelante, en otro momento de su discurso, volvió sobre la figura del Intendente: "Vimos un cartel en la plaza de un bario decía que reformarla cuesta $3.600.000.- ¿Escucharon bien? $3.600.000. Ahora les digo, compañeros, que en ese barrio hay 6 comedores. ¡6 comedores! Señor Intendente, se lo digo con todo respeto: hay que fijar prioridades. La gente tiene hambre. Los chicos tienen hambre. Primero hay que darles de comer, para que después puedan ir a una plaza a jugar y ser felices". Ya con la marcha peronista sonando, al son de bombos y redoblantes festivos manejados por integrantes de varias agrupaciones sindicales, Galarza invocó a la mística peronista con una frase que le atribuyó a Tomás Buzzi: "Los invito a subirse a este sueño, el que no tiene sueños no es un buen peronista". Sin dudas, frente a tanta referencia a la necesidad de unir al peronismo local, la gran ausente en el acto fue la ex intendente de Campana, Stella Giroldi. Consultado al respecto, Galarza respondió entre abrazos, palmadas y palabras de aliento: "La invitamos. Y bueno, se ve que no habrá podido llegar".

