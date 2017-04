Dos estafadores que pagaban con dólares falsos cayeron por una compra en Campana

A LOS DETENIDOS SE LE SECUESTRÓ TAMBIÉN UNA GRAN CANTIDAD DE ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS DE AUDIO QUE NO PUDIERON JUSTIFICAR.

A través de portales web de compra-venta contactaban a sus víctimas, a quienes les abonaban con billetes apócrifos. Una denuncia en nuestra ciudad originó una investigación de la DDI local que permitió detener a dos hombres de Quilmes, secuestrar más de 11 mil dólares falsos y también una gran cantidad de electrodomésticos. Dos personas fueron detenidas acusadas de comprar diferentes electrodomésticos con dólares falsos tras una investigación que llevó adelante la DDI Campana a partir de una denuncia radicada en la dependencia local por un vecino de nuestra ciudad, víctima de esta operatoria. Según trascendió, los estafadores contactaban a sus víctimas a través de los portales web de compra y venta, apuntando especialmente a electrodomésticos y equipos electrónicos que estuvieran a la venta en ciudades del interior de la Provincia de Buenos Aires. Así arribaban hasta las casas de los vendedores, a quienes les abonaban con dólares estadounidense falsos. Una de las víctimas fue un vecino de nuestra ciudad que les vendió un aire acondicionado. Fue advertido de la estafa cuando quiso cambiar los billetes y se encontró con que eran apócrifos. Por eso, no dudó en radicar la denuncia en la DDI Campana, que dio intervención al Juzgado Federal de nuestra ciudad, a cargo de Adrián González Charvay. La investigación comenzó con los números telefónicos que pudo brindar la víctima. A partir de ello se iniciaron escuchas a los estafadores y también averiguaciones que permitieron establecer los domicilios de los imputados y el modus operandi que repetían en las sucesivas compras que realizaban en portales como "Mercado Libre" u OLX. Con las pruebas reunidas por los investigarores, se realizaron dos allanamientos en Quilmes, los cuales permitieron detener a dos hombres identificados como Alexander Hernán Prieto y Carlos Alberto Lagatta, quienes serían socios en las estafas realizadas. A su vez, se logró secuestrar más de 11 mil dólares apócrifos, computadoras, celulares, cámaras fotográficas, aires acondicionados y otros electrodomésticos que serían producto de la operatoria que realizaban conjuntamente.

PARTE DE LOS DÓLARES FALSOS INCAUTADOS. UN VECINO FUE ESTAFADO CUANDO VENDIÓ UN AIRE ACONDICIONADO.





EN NUESTRA CIUDAD CONCRETARON LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO.





A LOS DETENIDOS SE LE SECUESTRÓ TAMBIÉN UNA GRAN CANTIDAD DE ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS DE AUDIO QUE NO PUDIERON JUSTIFICAR.

Dos estafadores que pagaban con dólares falsos cayeron por una compra en Campana

