Andrea García: ”Quiero ser candidata”

ANDREA GARCÍA Aunque negó las versiones que la ubican al frente de la lista del Partido Justicialista para las elecciones legislativas, Andrea García ratificó su intención de participar en la contienda electoral. Sin embargo, prioriza la unidad del peronismo: "Todos los esfuerzos van a estar puestos en tratar de hacer una lista única para ser la real oposición a este gobierno del PRO en Campana", aseguró. A falta de dos meses del cierre de listas para las próximas elecciones legislativas, algunos nombres en los diferentes frentes políticos empiezan a sonar más fuertes que otros para representar esos espacios. Uno de ellos es el de Andrea García, Secretaria de Organización del Partido Justicialista, quien ya cuenta con experiencia como concejal, además de haber sido Secretaria de Desarrollo Humano de nuestra ciudad. Y en ese contexto, la "Polaca" recibió a La Auténtica Defensa para una entrevista exclusiva que giró en torno al peronismo de Campana, su presente y su futuro en este año electoral. -Faltan dos meses para el cierre de listas electorales. ¿Qué momento está atravesando el peronismo de nuestra ciudad en ese sentido? -Hay 15 agrupaciones trabajando dentro de la sede del Consejo del Partido Justicialista de Campana, entre las cuales hay un arco ideológico muy amplio dentro del partido. O sea, está todo el abanico: está el peronismo ortodoxo, están los compañeros que son más de izquierda, y los compañeros que son de un peronismo más flexible. La verdad es que convivimos todos dentro del Consejo de partido muy bien, esto lo hemos venido demostrando hace un año y medio, donde a pesar de las diferencias en algunos momentos de criterios sobre una mirada u otra, siempre nos hemos podido poner de acuerdo y hemos podido poner al Partido Justicialista donde nadie bien intencionado pueda decir que el peronismo a muerto. En realidad, el peronismo ha estado vivo durante este año y medio e inclusive ha sido uno de los partido opositores de la gestión de Cambiemos donde hemos marcado agenda. -No ser gobierno y la postura ante Cambiemos, ¿ha facilitado el trabajo por la unidad? -Nosotros creíamos que teníamos que trabajar el tema de la unidad independientemente del gobierno de Cambiemos. Nosotros veníamos de una derrota electoral, por lo tanto cuando un partido político pierde las elecciones, obviamente que hay mucho zarandeo, muchos cambios dentro, donde desaparecen los líderes y la palabra de uno pasa a valer lo mismo que la palabra de otros compañeros. Hoy no hay un liderazgo reconocido en el peronismo de Campana. Hay que revalidar títulos, como quien dice. Y la verdad es que no tiene que ver el trabajo de unidad del peronismo con el gobierno nacional, provincial o municipal de Cambiemos sino que tiene que ver con los que nos pasó en Campana, que perdimos las elecciones y que tenemos que reconstruir el peronismo en nuestra ciudad. Y sobre eso nos dedicamos a trabajar y a construir la unidad, pero no desde la declamación, desde el versito de querer hablar de unidad del peronismo, sino en serio, poniéndonos de acuerdo y demostrándonos a nosotros mismos, a los compañeros y a la comunidad toda que realmente el peronismo o los que estamos en él, habíamos crecido y habíamos podido entender de qué manera teníamos que posicionarnos en este momento de Campana. -Reformulo la pregunta anterior: el rechazo a las políticas de Cambiemos, ¿los ha ayudado a tener más coincidencias que diferencias? -Dentro del Consejo del Partido Justicialista, donde conviven las agrupaciones que mencioné, obviamente que no hay ningún compañero peronista que aplauda que (el intendente Sebastián) Abella le quiera dar el 11% de aumento a los empleados municipales, que a su vez son vecinos de Campana. No coincidimos con la Tasa de Seguridad Vial, con el aumento de las tasas municipales en la forma exorbitante que se han dado, que a un comercio se le haya aumentado la Tasa de Seguridad e Higiene hasta en un 70% como es el caso de las ambulancias, de las farmacias, pero, sin embargo, en Campana los negocios que tienen venta de motos solo han tenido un aumento de un 17,5%. Entonces, obviamente, en estas cosas todos los peronistas coincidimos que es aberrante la manera de manejar un gobierno porque creemos que no lo están haciendo para todos los campanenses. O el peaje. Te puede seguir nombrando un montón de cosas. -En los momentos de definición camino a las elecciones, ¿esa unidad se mantendrá y redundará en una única lista o habrá internas dentro el partido? -Creo que hay una unidad de criterio y creo que el peronismo está amalgamado con respecto a qué es lo que queremos. Independientemente de eso, el Consejo del partido obviamente va a tratar con todas las agrupaciones para elegir a los mejores candidatos para la próxima elección. Los mejores que creemos nosotros, el justicialismo, para poder hacer una lista competitiva. Ahora, si no nos podemos poner de acuerdo, se verá, pero todos los esfuerzos van a estar puestos en tratar de hacer una lista de unidad para ser la real oposición de este gobierno del PRO en Campana. -Y Andrea García, ¿quiere ser candidata? -Sí, obvio que quiero ser candidata. Sí, sí. Se sabe, es público que quiero serlo. Pero obviamente estoy dentro de la orgánica del Partido Justicialista y lo vamos a decidir entre todos los compañeros justicialistas. -Las versiones señalan que encabezarías la lista del peronismo. -El peronismo de Campana no ha decidido todavía quiénes serán los candidatos. La versión no es real, no se han definido candidaturas. No se eligió ni al primero, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto. -¿Y por qué querés ser candidata? -Porque me parece que todavía tengo mucho para ofrecerle a mi comunidad. Soy una militante que ha trabajado siempre de cara a la gente. Cuando he sido funcionaria he estado al lado del vecino, nunca me he escondido para que no me encuentren. Los que me han visto trabajar saben perfectamente que en todos los cargos, tanto de funcionario como en cargos de planta o cuando he trabajado en IOMA, siempre he tenido responsabilidad para el trabajo, y me he comprometido, teniendo siempre puesta la camiseta de la gente. Y creo que los que han tratado conmigo saben eso. -¿Qué rol o lugar van a tener los gremios en el peronismo en Campana? -Si partimos de la base que el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo, te imaginaras que estará en todas las decisiones. El peronismo sin el movimiento obrero no existe. -¿Qué Pedro Milla sea hoy el presidente del partido ayuda en ese sentido? -A nosotros nos parece genial que el movimiento obrero nos acompañe a los que no somos de extracción sindical. Y lo que hemos visto en cada uno de los actos y marchas que realizamos es que el movimiento obrero ha estado presente y fuertemente. Vuelvo a repetirte: el peronismo sin el movimiento obrero no existe. -¿Cuánto repercutirá lo que pase en el peronismo a nivel provincial y nacional? -Está todo por verse. El peronismo a nivel nacional y provincial tampoco tiene candidato. Por ahí los medios apuran las definiciones de candidaturas cuando en realidad no es una preocupación que por lo menos se tenga en el consejo del partido de Campana. Si bien no te niego que hablamos de estos temas, no es el eje central. Nosotros estamos preocupados por tratar de mostrarle a la comunidad que estamos trabajando por los vecinos de Campana. Nosotros estamos preocupados por la agenda del vecino, porque en realidad es nuestra agenda. Yo también pago el agua, cara, recibo un mal servicio, y no sé qué es lo que llega a mi domicilio. Yo también tengo que tomar la Ruta 6 para ir a Los Pioneros y dentro de poco voy a tener que pagar peaje. En realidad, no solamente estoy trabajando por los vecinos, sino trabajando por mí que soy ciudadana del distrito y que sufro las medidas de la misma manera que le afectan a cualquiera. -¿Considerás que el voto peronista está disperso en Campana? Y te pregunto también si creés que Sebastián Abella ganó con votos peronistas. -El voto de los militantes peronistas no lo recibió. Lo que puede haber recibido fue el voto de vecinos de Campana que en algún momento nos votaron a nosotros como opción de gobierno y que decidieron cambiar. Estoy convencida que los militantes peronistas no votaron a Abella, porque los peronistas no cambiamos de bandera. -Entonces, ¿el voto peronista está contenido dentro del partido? ¿O ves que el Frente Renovador es también una opción para ese voto, como quizás también agrupaciones como Vamos Campana? -A mí me parece que va tener que ver con qué candidatos van en cada una de las listas. Si cada una de las listas, independientemente de los partidos, tienen un candidato que sea confiable para la comunidad, la gente va a votar a ese candidato. Me parece que tiene que ver más con candidatos, con las personas, que con partidos. -En el Partido Justicialista, varios de los posibles candidatos fueron funcionarios en los 20 años de gobierno justicialista en Campana. Pero también encuentro situaciones similares en el Frente Renovador y en algunos otros espacios. ¿Eso te genera ruido? ¿Cómo tomás que compañeros con los que compartiste gestión hoy estén en espacios distintos? -Realmente a mí no me molesta. Si a la política la tomamos como una herramienta de transformación de la realidad, es excelente. Después están los seres humanos, que a veces utilizan bien las herramientas y a veces ensucian la política. Hay compañeros que hoy no están en el mismo espacio político que estoy yo y para mí son excelentes personas, los conozco como seres humanos. Independientemente que en esta etapa no nos toque transitar el mismo espacio político, no puedo decir nada como seres humanos. Te puedo hablar de Adriana Barbero y Juan Ghione que hoy están en el Frente Renovador. Son compañeros excelentísimos como personas, como seres humanos, son honestos, y sé que siempre han defendido lo que ellos creyeron. Yo no me he ido del peronismo. Obviamente creo que el camino es dentro del justicialismo que nos vio nacer y nos dio todas las oportunidades de poder pertenecer a la gestión, creo que el peronismo fue quien nos vio crecer, quien nos vio militar, quien nos dio la posibilidad de hoy pretender ocupar algún tipo de cargo. Y a mí me parece que es el justicialismo es el partido que nos debería albergar a todos. Pero cada uno decide cuál es el camino que va a seguir. -¿Y cuál es tu análisis de lo que sucedió en el Partido Justicialista? Particularmente con la renuncia de Stella Maris Giroldi. -Sobre la renuncia de la (ex) presidente al Partido Justicialista, creo que ha sido una decisión personal. Ella sabrá los motivos. No puedo opinar sobre algo que desconozco. -¿Hay espacio para un regreso de Giroldi al Partido Justicialista? -No es un tema que tengamos que decidir los compañeros que estamos llevando adelante el Consejo de partido en esta etapa o que debamos decidir las agrupaciones que estamos trabajando en el Partido Justicialista. Son decisiones personales y cada uno decide de dónde se va y a donde vuelve. Tendrá que sentarse a hablar con alguien, no sé, quizás con el presidente del partido, el compañero Pedro Milla.

"Estoy convencida que los militantes peronistas no votaron a Abella, porque los peronistas no cambiamos de bandera".

"Hoy no hay un liderazgo reconocido en el peronismo de Campana. Hay que revalidar títulos, como se suele decir".

Andrea García: ”Quiero ser candidata”

