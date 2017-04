La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/abr/2017 Villa Dálmine recibe a Instituto en el primer partido del ciclo de Felipe De la Riva









ENTRADAS: CON NUEVOS VALORES Luego de la actualización de los valores de las entradas que realizó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), desde Villa Dálmine informaron que el costo de la General a partir de hoy será de 230 pesos. "Hicimos un esfuerzo y decidimos no tocar el valor para Damas, Jubilados ($120) y Menores ($60)", remarcaron desde la Comisión Directiva. Al mismo tiempo, apuntaron que ante el nuevo aumento que sufrió la entrada General, ser socio "es cada vez más importante, tanto para el bolsillo del simpatizante como para la economía de la institución". El valor de la cuota mensual es actualmente de $200 y quienes son socios ingresan sin cargo a cada uno de los partidos de local. El entrenador, que no podrá estar sentado en el banco de suplentes por cuestiones administrivas, realizaría cinco modificaciones: Alsina, Demaio, Núñez, Palma y Figueira volverían a la titularidad. El partido comienza a las 15.30 horas y será arbitrado por Diego Ceballos. Con nuevos aires y la expectativa propia del inicio de un nuevo ciclo, Villa Dalmine recibirá esta tarde, desde las 15.30 horas, la visita de Instituto de Córdoba en lo que será el primer partido de Felipe De la Riva como DT Violeta. El entrenador, que hoy no podrá estar sentado en el banco de suplentes por cuestiones administrativas, fue presentado el viernes y rápidamente asumió sus funciones. Y con apenas dos entrenamientos en Campana, hoy estará al frente del equipo, buscando cambiarle el rumbo a un año que arrancó torcido para el elenco de nuestra ciudad (una victoria, dos empates y cinco derrotas en ocho presentaciones). Para ello, trabajó mucho el viernes, cuando conoció a los jugadores. Y ayer siguió en esa tónica, desarrollando una práctica poco habitual para lo que es un día previo a un partido oficial: realizó muchos movimientos tácticos con y sin pelota, tratando de fijar conceptos en busca de la identidad de juego que pretende para este ciclo en Villa Dálmine. En cuanto a la formación titular, el DT uruguayo no sólo realizará dos modificaciones obligadas, sino que también decidió dos cambios tácticos. Para reemplazar al suspendido Ariel Coronel (cinco amarillas), recupera a Juan Alsina (superó un traumatismo de tobillo) como lateral derecho y mueve a Ángel Alonso a la zaga central. Mientras que en lugar de Federico Recalde (expulsado ante Argentinos Juniors) ubicará a Diego Núñez. Pero, además, De la Riva volverá a darle a Jorge Demaio la titularidad en el lateral izquierdo (relega a Luciano Recalde), mientras que como volante por izquierda ubicará a Jonathan Figueira (Lautaro Fórmica cumplió esa función en La Paternal). Finalmente, en el sector derecho del mediocampo, probó con Pablo Burzio y también con Fabrizio Palma, quien asoma con mayores opciones de ser titular hoy. Asi, los once de Villa Dálmine para recibir a Instituto serán: Fernando Otarola; Juan Alsina, Ángel Alonso, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Diego Núñez, Jonathan Figueira; Pablo Ruíz y Ezequiel Cérica. Mientras que en el banco de suplentes quedarán esperando su oportunidad: Sebastián Blázquez, Luciano Recalde, Lautaro Formica, Leonardo Cisnero, Lucas Favalli, Pablo Burzio y Juan Manuel Mazzocchi. Por su parte, Instituto llega a Campana en una situación que el Violeta atravesó días atrás: con DT interino. Es que a pesar de que Iván Delfino venía realizando una campaña aceptable (La Gloria marcha sexto con 37 puntos), los dirigentes decidieron marginarlo del cargo luego del empate del pasado miércoles ante Douglas Haig en Córdoba. De esta manera, Claudio De María, DT de la Cuarta División, se hizo cargo del equipo de cara al encuentro de hoy. Y de acuerdo a lo mostrado en las últimas prácticas, realizaría dos cambios en el equipo, con los ingresos de González y Nizzo en lugar de Miranda y Magnín. En consecuencia, el equipo cordobés saldría con un 4-2-3-1 integrado por Brian Olivera; Gastón Yabale, Facundo Agüero, Ramiro González, Emiliano Endrizzi; Matías Nizzo, Ignacio Antonio; Guido Mainero, Paulo Rosales, Esteban Orfano; y Gustavo Gotti. La nómina de 19 concentrados la completan Lautaro Menéndez, Luis Castillo, Pablo De Miranda, Marcos Quiroga, Fabio Vázquez, Leandro Vella, Diego Medina y Pablo Magnín (uno de ellos quedará afuera del banco).

DIEGO NÚÑEZ REEMPLAZARÍA EN EL DOBLE 5 AL SUSPENDIDO FEDE RECALDE. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 11: En 10 partidos, Villa Dálmine obtuvo 2 victorias, mientras que Instituto ganó 5. Empataron en tres ocasiones. El Violeta marcó 7 goles, en tanto que La Gloria convirtió 12 tantos. COMO LOCAL VILLA DALMINE: jugaron 5 veces. Villa Dálmine ganó 2 partidos (4 goles) e Instituto también ganó 2 veces (5 goles). Empataron una vez. COMO LOCAL INSTITUTO: jugaron 5 veces, con 3 victorias del equipo de la Docta (7 goles) y dos empates. Villa Dálmine nunca ganó en Córdoba ( 3 goles ). EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El 1 de noviembre de 2016, por la 6ª fecha, igualaron 1-1. Pablo Magnin marcó para al equipo cordobés y Lucas Favalli para el Violeta. APOSTILLAS: Cuatro encuentros sin derrotas suma Villa Dálmine ante Instituto, con 2 triunfos y 2 empates. La última victoria del equipo de la Docta sobre Villa Dálmine se remonta al partido que comenzó el sábado 22 y se completó el domingo 23 de Mayo de 1993, por la 39ª fecha del Nacional B 1992/93. El encuentro se había suspendido a los 33 minutos del primer tiempo por una lluvia torrencial (igualaban sin goles) y fue completado el domingo desde las 11 horas en 2 tiempos de 23 minutos cada uno. Instituto, con gol de Sergio Bonfigli, se impuso por la mínima diferencia. Como local, el Violeta acumula 2 juegos sin perder, con 2 victorias seguidas. La última victoria de Instituto en Campana data del sábado 28 de noviembre de 1992, por la 18ª fecha del Nacional B 1992/93. Fue por 2 a 0 con tantos de Mario Ghirardo y Gabriel Chiaverano.

