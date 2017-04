La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/abr/2017 Puerto Nuevo cayó en General Rodríguez y sigue sin poder ganar en lo que va del año







Ayer perdió 3-0 frente a Atlas en la apertura de la 23ª fecha de la Primera D. Tras un arranque en el que tuvo chances para marcar, el Auriazul fue perdiendo orden y presencia luego de quedar en desventaja. Otra vez sufrió una expulsión y dos penales en contra. La maldición que persigue a Puerto Nuevo en este 2017 lo acompaño ayer hasta General Rodríguez, donde el Auriazul no sólo sumó una nueva derrota, sino que también volvió a sufrir un expulsado (Eliseo Aguirre) y a padecer la sanción de dos penales en contra. Así se explica una parte del 3-0 con el que Atlas lo venció como local. Es que los dirigidos por Norberto Silvero comenzaron bien el juego. Fueron ordenados y prácticos para poner en apuros al Marrón, que buscaba tres puntos para afirmarse como tercero y acercarse a los líderes. Con buenos movimientos de Noir y Peloso, más el despliegue de Colliard, obligó a un par de intervenciones del arquero De Rosa. Sin embargo, ese buen rendimiento del Auriazul se iba a empezar a diluir, sobre todo luego que Atlas encontrara tranquilidad a los 31 minutos, cuando Joel Godoy Gill sentenció a Rodrigo Ponce De León desde los 12 pasos para establecer el 1-0. Y a pesar que Colliard tuvo una chance para igualar el marcador en el final de la primera parte (disparo desviado desde la puerta del área chica), el encuentro ya no fue el mismo. Porque Puerto Nuevo se fue desordenando en la búsqueda del empate y, aunque insinuó, no pasó de esa situación. Expuesto en defensa, el remate cruzado de Alejandro Martínez no sólo estableció el 2-0, sino que también marcó definitivamente el rumbo de un partido que se cerraría con un nuevo penal, esta vez ejecutado por Román Gnocchi, cuando Eliseo Aguirre ya había visto la roja (por juego brusco) en una de sus primeras intervenciones, tras haber ingresado dos minutos antes. De esta manera, el "Portuario" ya suma ocho presentaciones sin triunfos en este 2017, con dos empates (Lamadrid y Juventud Unida, ambos como locales) y seis derrotas. Así, su ilusión de pelear un lugar en el Reducido va cediendo cada vez más terreno. Reencontrarse con la victoria frente a Muñiz en Campana en la próxima fecha será una obligación si quiere mantener viva esa posibilidad. SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLAS (3): Rodolfo De Rosa; Franco Gómez, Matías Ormart, Maximiliano Negrette, Ítalo Portillo; Sebastián Ferrario, Matías Alcaraz, Román Gnocchi; Josel Godoy Gill, Matías Cuenca y Mauricio Fernández. DT: César Rodríguez. SUPLENTES: Lucas Roa, Nicolás Pardo, Franco Cristofanelli, Luis Jurchesen, Juan Cano Moreno, Alan Salvi y Silvio Martínez. PUERTO NUEVO (0): Rodrigo Ponce De León; Tadeo Mac Intyre, Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Michel Gómez; Juan Peloso, Santiago Aguilar, Kevin Redondo, Franco Colliard; Gastón Noir y Carlos Perrona. DT: Norberto Silvero. SUPLENTES: Tomás Mulready, Luciano Pacheco, Nicolás Rodríguez, Federico Godoy, Gustavo Roldán, Eliseo Aguirre y Jorge Ubiría. GOLES: PT 31m Joel Godoy Gill (A), de penal. ST 29m Alejandro Martínez (A) y 33m Román Gnocchi (A), de penal. CAMBIOS: ST Roldán x Aguilar (PN), 14m Ubiría x Peloso (PN), 23m Martínez x Cuenca (A); 28m Aguirre x Noir (PN) y Salvi x Fernández (A); y 36m Jurchesen x Alcaraz (A). AMONESTADOS: Alcaraz, Godoy Gill y Cuenca (A); MacIntyre, Colombo, Montiel y Aguilar (PN). EXPULSADO: ST 30m Eliseo Aguirre (PN), por juego brusco. CANCHA: Atlas. ÁRBITRO: Sebastián Martínez.



LOS 11 TITULARES QUE PRESENTÓ PUERTO NUEVO AYER FRENTE A ATLAS.



