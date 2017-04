La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/abr/2017 El Panóptico:

Los anti-vacunas y la Salud Pública

Por Fabiana Daversa







Hasta qué punto los padres pueden determinar si vacunan o no a sus hijos? En España el movimiento anti-vacunas vienen creciendo año tras año, pero en proporción reaparecieron las enfermedades que antes se creían erradicadas. En el 2015 en el hospital de Valle d´Hebron un niño del sexo masculino murió de difteria, enfermedad que no se veía en el país desde 1987. La familia era de Olot, Cataluña Oeste. En Estados Unidos la situación es más grave, las autoridades sanitarias creían haber erradicado el sarampión, dado que no se veía un caso desde el 2002. No obstante, desde que California y Colorado aprobaron una ley en la que los padres pueden elegir si vacunan o no a sus hijos, en el 2015 y 2016 se registraron 18.000 casos de la enfermedad, que la sabemos endémica y en muchos casos, mortal. En Argentina el movimiento anti-vacuna crece y suma adeptos. La pregunta es ¿ hay derecho a poner en riesgo la salud de otras personas por no acatar las normas ya establecidas? El tema aún está en un marco controlable. Esperemos que las autoridades sanitarias se ocupen y no repitamos , por obsecuentes, los errores que comete el Tío Sam.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

Los anti-vacunas y la Salud Pública

Por Fabiana Daversa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: