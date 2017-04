P U B L I C







Alejandra Dip





El Perro es el guía del camino de los cambios. Representa la energía del corazón.Saber discernir entre un sentimiento pasajero y uno verdadero.Día para trabajar sentimientos, no emociones. Son los valores humanos. Los principios inalterables, los amigos del alma, la incondicionalidad, la honestidad, lo noble, lo puro. El PERRO en tono 9. El 9 nos ayuda a identificar nuestros pensamientos. Hoy podemos retomar los ideales pensados. Tomar decisiones. Elegirlo correcto. Saber elegir lo mejor para nosotros.Si nos estamos en eje hoy la cabeza va a andar a mil, no le vamos a dar descanso,pensamientos obsesivos,muy vuelteros, nada se concreta, no se logra llevar a cabo los pensamientos ,ni las ideas. El Perro nos pide bajar decibeles de mente y conectar directo con el corazón, con el sentir, hacer lo que realmente nos hace felices, nada de obligaciones ni imposiciones, nada de "deberes".El perro nos pide sernos fieles primero a nosotros mismos para después poder ser felices y fieles al resto de los mortales. ME VALOR, ME QUIERO, ME CUIDO, PARA PODER VALORAR, QUERER Y CUIDAR Día para profundizar nuestros vínculos, empezar algo de a 2 sinrótulos,sin encasillamientos. Los pensamientos deben fluir acordes al corazón, entonces el amor estará en su mejor momento. Nada de manipulaciones. No ladres ,ni muerdas. Hoy a mover la cola de contentos y llenos de amor. ¡Buen DOMINGO amoroso para todos! Y que el amor de Dios nos contenga a todos. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya:

Perro 9 - Energía del Domingo 23/4/2017 - Trecena del Viento

Por Alejandra Dip

