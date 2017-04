Becas y Reconocimientos Estanislao Florido es egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Desde hace años su obra transita entre los lenguajes de video y pintura. Entre las distinciones, premios y becas que ha obtenido se destacan: Beca UADE de Formación en New York, Estados Unidos (2016). Primer premio 10° Concurso Nacional UADE de Artes Visuales (2015). Beca de Formación, V Premio Lucio Fontana, Torino, Italia (2015). Gran Premio de Honor 100º Salón Nacional, Nuevos Soportes e Instalaciones (2011). Beca a la Creación, Fondo Nacional de las Artes (2010). Segundo Premio LXIII Salón Nacional de Rosario (2009). Segundo Premio XII Premio Federico Jorge Klemm a las Artes Visuales (2008) y Mejor Artista video Asociación Argentina de Críticos de Arte (2007). Entre sus exposiciones individuales se destacan las realizadas en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2012) como "Obsesión Inútil" y en la Fundación Klemm (2010) "Todos los cuadros del mundo", entre otras. Su obra ha sido exhibida en Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Perú y Rusia. Profesor de Medios Audivisuales en la Escuela de Arte de Campana, Estanislao Florido, expone su trabajo "Amateur" en el Espacio de Arte de la Fundación OSDE de Capital Federal. Se define como "una suerte de pintor medio tramposo". Estanislao Florido (40) nació en Ramos Mejía, pero cursó toda la secundaria en Campana. Luego se fue a Buenos Aires a estudiar y es ahí donde reside. Pero nos visita todos los martes, como profesor de la materia Medios Audiovisuales de tercer año en la Escuela de Arte. Con entrada libre y gratuita, hasta el 29 de Abril se puede visitar su trabajo "Amateur" que se expone en las salas de la Fundación OSDE de Capital Federal (Suipacha 658), una joya arquitectónica de fines del siglo XIX se puede apreciar un recorrido de las obras realizadas por Florido. La misma se puede visitar hasta el 29 de Abril de forma gratuita de lunes a sábados de 12 a 20 horas. La vida del "Amateur" son los viajes. En un permanente ir y venir hacia el pasado, Florido dedica todos sus afanes a una búsqueda que le permitirá construir su propio presente. Se aleja de las herramientas tradicionales: pincel, pintura y lienzo, para reemplazarlas por instrumentos tecnológicos contemporáneos. Él se define como "una suerte de pintor medio tramposo en el buen sentido. Me aprovecho de las posibilidades que me brindó la tecnología". En palabras del artista, Amateur "es un proyecto complejo, funciona como una investigación artística que tiene como ejes centrales, al tiempo, la pintura y el cine. La obra nos sitúa sobre la superficie del tiempo y nos propone un ejercicio, ser y estar en dos temporalidades distintas simultáneamente." Sobre su tarea de profesor, comenta en Campana: "Trato que los chicos entiendan a la producción artística como un campo más allá de los lenguajes tradicionales. Mi interés pasa por lograr que ellos que encuentren en lo híbrido la posibilidad de crear sus imágenes. Que puedan trabajar con computadora, fotografía, con video. No forzar una idea a un determinado formato. Si ellos son profesionales en lo que hacen tienen un abanico de viajar, colaborar y vincularse con empresas culturales". También opina que una ciudad como Campana tenga una Escuela de Arte con una generosa matrícula no es un dato menor. "Campana –dice- es una ciudad con muchas posibilidades a explotar. Estos 20 años no han pasado en vano: la veo muy cambiada y mucho más moderna que hace 20 años. Pero creo que necesita de un espacio alternativo para que nuclee todos los jóvenes que no son sólo de Campana, sino que vienen de la zona. Tiene posibilidades de crecimiento, hay una pata en lo cultural para desarrollar muy importante. Todavía no sé por qué nadie pudo dar el salto". Estanislao recuerda una exposición en el Edificio 6 de Julio y anhela volver a ese espacio: "tengo amigos talentosos en Campana como Sebastián Franco, y me gustaría que hagamos algo juntos". Finalmente, Florido nos invita viajar a Capital y visitar su muestra pero como parte de una travesía cultural: "Armen un plan completo y aprovechen el día: hay mucha oferta cerca de la Fundación OSDE y también pueden visitar la Fundación Klemm, el Museo de los Inmigrantes, la Fundación PROA". Suena tentador.

Estanislao Florido:

Buscar en el pasado para construir el presente

