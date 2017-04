La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/abr/2017 ”Más de mil trabajadores de la construcción no pudieron celebrar su día porque no tienen trabajo”











Los ediles señalaron que en febrero se cumplieron 14 meses consecutivos de caída en el sector. Concejales justicialistas reiteraron su preocupación y solicitaron al Intendente Abella una intervención directa ante la Nación para activar la construcción de la nueva termoeléctrica. "Es una burla que el PRO eleve un pedido de informes a su propio Gobierno, cuando el Intendente debería estar reunido directamente con el Ministro de Energía" señaló el Presidente del bloque, Luis Chesini. Las cifras difundidas por el INDEC son por demás de desalentadoras para los trabajadores de la construcción. En febrero se registró una baja de la actividad de la construcción del 3,4%, en comparación con igual período del año pasado, acumulando 14 meses consecutivos de retroceso, desde que en el mes de enero del 2016 se repuso la publicación del índice. Esta situación representó la pérdida de más de 400.000 puestos de trabajo en el rubro, mientras que en Campana son unas mil familias las desempleadas. "No hay evidencia que haya comenzado a impulsarse la obra pública y la inversión privada prometida desde el Ejecutivo Nacional a comienzos del año" señaló el Presidente del bloque de Concejales del PJ-FpV, Luis Chesini, quien lamentó el contexto en el que el sector conmemoró el día del trabajador de la construcción. "En nuestra Ciudad, más de 1000 trabajadores de la construcción no pudieron celebrar su día porque no tienen trabajo", señaló. "Son puestos de trabajo que se han perdido, porque la obra pública de magnitud está paralizada. Y el derrumbe en el sector de la construcción impacta fuertemente en el empleo y la actividad de las pequeñas y medianas empresas, como también en el comercio local" agregó el concejal, luego de la presentación de dos pedidos de informes al Municipio para obtener información precisa de la situación tanto en la construcción como en el comercio, y se adopten medidas de contingencia. Sin embargo, para los concejales justicialistas la intervención del Intendente Municipal en el tema debe ser "mucho más comprometida". "Es una burla que el PRO eleve un pedido de informes a su propio Gobierno, cuando el Intendente debería estar reunido directamente con el Ministro de Energía, o con funcionarios de la cartera de obras, para ponerse al frente del reclamo de los trabajadores. Nos llama la atención que un gobierno municipal del mismo color político que el nacional y provincial, no haya mostrado ninguna acción concreta para que se inicien las obras de la nueva termoeléctrica que tanto esperan los trabajadores, para poder llevar el pan a sus hogares". "Se estima que en el pico de la obra, se contaría con unos 4000 puestos de trabajo genuinos, que no solo aliviarían el sector, sino también los demás actores de la economía local que han perdido puestos de trabajo" finalizó Chesini.

Para los concejales justicialistas la intervención del Intendente en el tema debe ser mucho más comprometida.

”Más de mil trabajadores de la construcción no pudieron celebrar su día porque no tienen trabajo”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: