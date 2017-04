La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/abr/2017 Milla: ”Cuando un peronista habla mal de otro peronista, se está pasando para la vereda de enfrente”







El presidente del Partido Justicialista de Campana, Pedro Milla, aseguró que la conducción actual trabaja pensando en "la unidad del peronismo", destacando la "amplitud" que ha demostrado en la integración de diferentes agrupaciones. En medio de los preparativos para el armado de listas de cara a las legislativas, el presidente del Partido Justicialista de Campana, Pedro Milla, aseguró que el Consejo partidario que encabeza siempre trabajó orientado "hacia la unidad del peronismo" y advirtió que "cuando un peronista habla mal de otro peronista, quiere decir que se está pasando para la vereda de enfrente". "La postura del Consejo del partido la hemos dicho desde que nosotros obtuvimos la responsabilidad de conducirlo, y es trabajar hacia la unidad del peronismo en Campana", remarcó el Milla ayer en conferencia de prensa. El también dirigente petrolero destacó que las actividades entre todas las agrupaciones políticas internas que se promueven desde el Consejo "van a quedar en la historia del Partido Justicialista de Campana". "Creo que la inmensa mayoría de las 15 agrupaciones que conviven dentro del PJ amplían el debate político y del proyecto del peronismo. Eso es lo más importante de la participación", aseguró. Consultado por el lanzamiento de la nueva agrupación peronista que lleva como referente a "Ruli" Galarza, Milla comentó que mantuvo una reunión con él y afirmó que se encuentra "dentro" y "participando" del PJ. Horas más tarde, Milla acompañaría la inauguración de su local. "Nosotros vamos a hacer los esfuerzos necesarios dentro del PJ para tener los mejores hombres y mujeres que nos representen en la legislativa. Pero lo vamos a consensuar todo acá: todavía no tenemos los nombres de ninguno de los compañeros y compañeras que van a ser los candidatos", aseveró. "Lo vamos a dirimir acá, con los representantes de cada una de las agrupaciones", añadió. Y llamó a la "reflexión" a "todos los dirigentes" con el fin de "armar una lista seductora del peronismo". "Y lo importante de todo esto es la juventud, que tiene que tener el espacio. El cambio generacional es muy importante y tiene que existir, por eso la JP se está reflotando dentro del partido con diferentes actores políticos y con referentes del movimiento obrero", expresó. "Creo que nosotros en esta gestión hemos demostrado la amplitud que debe tener el peronismo. Y lo digo así porque el general Perón decía que cuando un peronista habla mal de otro peronista, quiere decir que se está pasando para la vereda del frente. Por lo cual, creo que la unidad tiene que ser lo fundamental. Aquel compañero que lo quiera entender, lo va a hacer; y el que no, me quedó con los dichos de Perón", cerró Milla.



