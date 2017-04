Tomás Buzzi

Días atrás, concurrí a un almuerzo donde participaron importantes políticos nacionales que tuvo lugar en Pilar. Aprendí muchísimo sobre el entramado político contado y explicado en primera persona. Al regresar por la Ruta 6 hacia Campana, observé como estaban trabajando un gran número de operarios con maquinarias en una construcción sobre la ruta, ubicada en proximidades del barrio Los Pioneros. Me bajé del auto y me puse a conversar con los muchachos. Un grupo se estaba haciendo unos mates mientras se tomaba un breve descanso y aproveché para mantener el siguiente dialogo: "¿Muchachos que están construyendo acá?". "El peaje", me dijo uno con cara de ¿no sabías? "¿Pero no se enteraron que las tareas fueron suspendidas por el Intendente? Salió en todos lados", conteste. Sonriente me dice otro: "No. A nosotros nadie nos informó nada". Uh, entonces metí la pata, pensé para mí. Seguramente, lo manifestado el 19 de Marzo por el Intendente Abella y con tremenda repercusión en los medios locales, no llegó a oídos de estos trabajadores. La otra opción es que estén pensando que están haciendo un peaje cuando lo que están armando sea otra cosa. Saludé y me fui. Cuando subo al auto, pensé: pobre gente, está trabajando en algo que según dijeron los que deben pagar la obra, está suspendido. También me di cuenta que desde esta columna, y aprovecho la oportunidad, jamás felicité al Ejecutivo local, que hizo entrar en razón al Ministro de Infraestructura Bonaerense, haciéndole entender que es una locura construir un peaje donde el vecino deba pagar para ir de Campana hacia Campana. La otra opción es que nos hayan mentido una vez más, pero eso lo decidís vos en octubre: hacé que las urnas hablen. Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

¿Nos cobrarán para ir de Campana a Campana?

Por Tomás Buzzi

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: