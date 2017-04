La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/abr/2017 Abella cuestionó a la oposición por ”demorar el inicio de otra obra”







"Lamentablemente, por la mezquindad política de los bloques opositores, los vecinos tendrán que esperar otra sesión más para que se convalide la obra de repavimentación, que tiene como propósito poner en valor las calles", señaló el Intendente. El intendente Sebas-tián Abella se refirió a la demora del proyecto que implica la repavimenta-ción de siete calles de los barrios Lubo, La Josefa, Las Campanas y San Jacinto, entre otros, provocada por los concejales opositores. En la sesión del jueves del Honorable Consejo Deliberante (HCD), los bloques opositores mandaron a comisión este proyecto, que recién será tratado dentro de 21 días. "Lamentablemente los vecinos de Campana, por la mezquindad política de los bloques opositores, tendrán que esperar otra sesión más para que se convalide la obra, que tiene como propósito poner en valor las calles", señaló Abella. "Me apena que no puedan hacer política buscando ideas que aporten al progreso de la ciudad, en vez de frenar los proyectos que benefician a todos los vecinos", aseveró. El jefe comunal aclaró que este convenio fue pedido por el Municipio al Ministerio de Transporte de la Nación e implica la colocación de carpetas sintéticas nuevas en las calles –que se encuentran deterioradas- por donde transitan los colectivos continuamente. Y explicó que como el proyecto contó con la diagramación final del Ministerio de Transporte, desde el Ejecutivo y el HCD no se pueden realizar modificaciones. "Cuando asumimos, encontramos esta obra en un cajón de la Secretaria de Obras Públicas. Había sido planificada por la gestión anterior, y nosotros buscamos los fondos y obtuvimos la aprobación, algo que no logró nadie", señaló. Y sumó: "Ahora, el bloque que los representa, quieren controlar y revisar el proyecto. Nosotros se las mostramos, pero con todo eso no alcanzó". "Uno de los concejales opositores, antes oficialista, me contó que la gestión anterior hacía la obra y una vez finalizada, mandaba el proyecto a aprobarlo al HCD, pero contrariamente este Gobierno nacional decidió que primero tiene que ser convalidado por el HCD y luego comenzar con los trabajos", comentó el Intendente. Y en este sentido agregó: "Lamentablemente, los concejales opositores se agarran de esta herramienta política, que permite que todo sea más transparente y ordenado, para frenar el crecimiento de la ciudad". Al finalizar la conferencia de prensa, Abella le pidió a los ediles que acompañen con los convenios, porque de no hacerlo, perjudican a los vecinos y al avance de la ciudad.

ABELLA ESTUVO PRESENTE EL JUEVES EN EL HCD.



