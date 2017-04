La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/abr/2017 Para los Vecinos:

No me importa quién esté adelante

Por Carlos Cazador







Este año va a ser dificilísimo. Ya se vivió una muestra de lo que vendrá el jueves pasado en la sesión del Concejo Deliberante, cuando el mono bloque opositor no dejó que se convalidara un proyecto para asfaltar calles de la ciudad. ¡Increíble! Prueba de que la irracionalidad se está volviendo parte de la política local. Pero no hay que desesperarse de más. En el HCD hay bloques que tenemos la intención de seguir defendiéndote. Primero Campana, desde ya, es el Primero. Acompañé de manera positiva la convalidación del convenio para que lleguen fondos de provincia con el objetivo de ensanchar la avenida Rivadavia, y quería aprobar el arribo de dinero para el asfaltado de las vías de circulación del transporte público urbano, votación que lamentablemente la oposición ciega no dejó habilitar. Y por supuesto, aproveché la primera sesión del año para presentar proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los campaneses. Antes que nada, porque ya lo tengo preparado desde hace años, volví a proponer la creación de la figura del Defensor del Pueblo en Campana, una instancia fundamental para ampliar tus derechos y que seas respetado por el Municipio y las empresas prestadoras de servicios. Justamente, en la semana vi como el partido que siempre se opuso a la generación de esta entidad, celebraba que el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires está tomando cartas en varios de los problemas que afronta la ciudad. Es realmente irónico. ¿Se darán cuenta estos muchachos de cómo quedan parados de cara a la gente? Otro exfuncionario de la gestión de Giroldi, ahora devenido en concejal del Frente Renovador, presentó también un proyecto similar. Nunca me defendió cuando lo proponía durante la era de su intendenta. En fin, uno más a desenmascarar. A esto me refiero cuando me escuchas hablar una y otra vez de coherencia. Y de compromiso. No sé si al gobierno de Abella le conviene o no que en Campana haya un Defensor del Pueblo. Tal vez lo ve como un palo en la rueda. Cambiemos me ha dado su palabra de que está dispuesta a acompañarlo, pero en la cancha se ven los pingos y en las sesiones, la verdadera voluntad. Sin embargo, más allá de que lo pueda parecerle al intendente y su gobierno, yo respeté mis convicciones y vuelvo a impulsar la iniciativa. No me importante quién esté adelante, porque a mi lado tengo a los vecinos de Campana. Esa certidumbre de apoyo inagotable me da fuerzas para seguir adelante y afrontar lo que viene. Como te digo, no será nada fácil. Pero es nuestra tarea, mi compromiso con vos, estar siempre defendiéndote. Representando tus intereses en el Concejo Deliberante. Allá ellos los que cambien de dirección como una veleta en medio de una tormenta. Primero Campana tiene el norte bien definido: la ciudad que soñamos. Y nada nos detendrá hasta vivir en ella. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador Teléfono: 15-676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK





Para los Vecinos:

No me importa quién esté adelante

Por Carlos Cazador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: