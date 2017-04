La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/abr/2017 23 de abril de 2017:

Creer, hacer. Estar

Por Romina Buzzini











Romina Buzzini

Hola buen domingo, hoy voy a tocar un tema internacional porque realmente me apena y me preocupa demasiado, pero sobre todo porque nada tiene de nuevo aunque si cada vez mas tiene de triste. Si bien vivimos en un mundo bastante conflictivo, en el cual varios países se encuentran atravesando situaciones extremas relacionadas a la violencia, el presente de Venezuela es realmente caótico, sobre todo si se tiene en cuenta que a estas alturas ya estamos hablando de un régimen al mando del gobierno, pero como sabemos esto no es nuevo, ya en el año 2003 el ex presidente Dr. Raul Alfonsin con un equipo de trabajo había viajado hasta allí para una gestión de buenos oficio en el conflicto que por ese entonces tenia el Presidente Hugo Chavez, entre su gobierno, la oposición y los declarados antichavistas. Lo que aquel trabajo de 10 días en el territorio arrojo es tan valido hoy, como hace 14 años atrás, la oposición a su gobierno no es golpista, sino que busca una salida de su presidencia por medios democráticos, pero pudiendo hacer uso de sus plenos derechos, cosa que ya hace mucho tiempo no les sucede a los venezolanos. El Dr. Alfonsin, no fue como mediador sino como le gustaba decir a él "Componedor", para aportar soluciones mediante el dialogo, lo mismo que hoy se necesita para poder conservar la Paz Social. Ya en Junio de 2016 la OEA, tomo conocimiento de la situación que atravesaba Venezuela, cuando se acepto por mayoría escuchar la situación allí vivida mediante la presentación de un informe que predecía los hechos vistos por todos nosotros en estos días y poder aplicar la Carta Interdemocratica Latinoamericana firmada por 34 países miembros de la OEA en 2011, pero todo se diluyo y no se actuó de forma inmediata. El Gobierno de Venezuela adhiere por un lado a dicha Carta, pero por otro persigue y encarcela a los lideres de la oposición, realizando permanentemente actos intimidatorios, violando derechos y libertades, desvirtuando la realidad e insistiendo permanentemente en que hay una conspiración internacional para derrocar el gobierno de Nicolas Maduro, suponiendo que de esta forma pretende lavar las culpas por la represión constante que viene llevando adelante hace muchos años. Venezuela necesita urgente la intervención de una Misión Diplomática o la aplicación de la Carta Interdemocratica de la OEA, para que se pueda restablecer la real democracia, ya no da para mas, la gente no puede vivir el día a día, ganaron las calles la inseguridad y los saqueos. Los radicales repudiamos los actos de barbarie que se vienen sucediendo y abogamos por un verdadero dialogo que permita un cambio significativos en las vidas de los habitantes de ese suelo, acompañando a la distancia a los familiares de cada una de las victimas. Les deseo un buen domingo en familia y aprovecho para agradecer a toda la comisión directiva de la UCR Campana, que siempre trabaja acompañándome y hoy especialmente a Sandra Gotelli que colaboro con mi columna. Romina Buzzini / Email: rominabuzzini@yahoo.com.ar / Tw: @rominabuzzini

23 de abril de 2017:

Creer, hacer. Estar

Por Romina Buzzini

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: