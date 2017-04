Gremios docentes de Campana calificaron de ”ofensa” el último ofrecimiento salarial de la Provincia

LA PROPUESTA SALARIAL OFICIAL AL 17 DE ABRIL Para 2017: - Compensación de 2016 en una suma fija de $750 por cargo. - Aumento de 20% (como piso) o lo que mida la inflación oficial en tres tramos. - Un adicional por presentismo anual de $5.300 en el ingreso promedio. Para 2018: - La propuesta es la inflación más un 10% de esa inflación. - Un adicional anual por presentismo de $20.000 en el ingreso promedio, sujeto a la baja del ausentismo. Para 2019: - Para 2019 la propuesta es nuevamente la inflación más el 10% de esa inflación. - Un adicional anual por presentismo, sujeto a la baja del ausentismo, de $32.000 para el ingreso promedio. Aseguran que los gobiernos de Cambiemos no quieren cumplir con la ley. Por el momento, la negociación sigue en cuarto intermedio. Los gremios docentes de Campana actualizaron el estado de la negociación paritaria con el gobierno de Maria Eugenia Vidal e hicieron pública la última propuesta salarial oficial, que consideraron como "una ofensa". Las titulares de SUTEBA y Unión Docentes Bonaerenses, Sonia Rafael y Juanita Fornarini respectivamente, encabezaron una conferencia de prensa donde criticaron la falta de convocatoria por parte provincia para terminar con la puja salarial. "Tras el último fracaso de la comisión técnica salarial donde la oferta fue irrisoria y se pasó un cuarto intermedio, hasta la fecha no nos han vuelto a llamar", afirmó Rafael. "Preocupa mucho, porque el silencio no sabemos a qué se debe. Ayer, por dar un ejemplo, en la Carpa Itinerante (ndr: ubicada frente al Congreso Nacional) apareció la Gendarmería, no sabemos para qué. Nos están queriendo intimidar", aseguró. Rafael consideró que mezclar el presenismo en la discusión salarial solo hizo "empeorar" la situación, aunque remarcó que los gremios no se niegan a debatir condiciones laborales. "No es que nosotros tomamos licencias porque queremos: hay médicos que firman las licencias. Y había una empresa a la que le pagaban fortunas para controlarlas", señaló. Por su parte, Fornarini denunció que el Gobierno no cumple con la ley, al negarse a convocar a paritaria nacional y ofrecer en la mesa del ministerio de Trabajo sumas en negro. "Acá el juego principal es querernos apartar de los derechos que están establecidos por ley. No nos pueden venir con una ofensiva oferta que no tiene nada que ver con lo que establece la paritaria de la provincia de Buenos Aires, con cómo se maneja y con los derechos adquiridos", explicó. Y aseveró que los gobiernos de Cambiemos "utilizan el miedo porque mucha gente ignora los derechos que tienen". "Somos estoicos, porque en cada golpe no nos dejamos caer", destacó no obstante. Para el día viernes, los docentes organizarán una nueva acción de protesta en la plaza para continuar visibilizando el conflicto.

