¿Incapacidad o progreso?

Primero nos dijeron que iba a ser en el segundo semestre del 2016, luego corrigieron y comunicaron que había que esperar al final del segundo semestre, más tarde nos avisaron que en el primer trimestre del 2017 y ahora ya ni se molestan en mentir. No hay crecimiento y la inflación, acompañada por salarios que no se recomponen, está destruyendo el consumo interno.

Hasta aquí un escenario que ya conocimos en el pasado: inflación alta, salarios bajos y mucha rueda financiera. La combinación más fatal que echa por tierra cualquier posibilidad de crecimiento. Mientras tanto cierran PYMES y comercios, los asalariados dejan de consumir porque ya no alcanza.

No obstante esto, frente a una descomunal caída de ventas en supermercados de aproximadamente el 10%, el gobierno ha decidido abrir las importaciones. En los 90´ las importaciones sirvieron para calmar inicialmente la inflación, pero el contexto era distinto porque el consumo interno crecía. Hoy el consumo no crece y los importados se tragan el escaso mercado interno que se achica. Esto tiene un solo final: quiebra y cierre de industrias locales. Esta es una ley inquebrantable de la economía que si hay alta inflación y al mismo tiempo el consumo cae y las importaciones suben entonces el primero en salir de la "góndola" es el producto local.

¿Porque no vienen inversiones reales a la Argentina? Las inversiones vienen para la bicicleta financiera, que dejaron durante 2016-7 un rendimiento de más del 20% en dólares. Argentina no compite con Bolivia, Chile o Uruguay, hoy Argentina compite con los rendimientos de Venezuela y Ucrania, dos países en conmoción interna y externa. Eso es lo que ven los inversores extranjeros: un país que no está en guerra pero que paga tasas descomunales de interés. Me pregunto si esto no será una premonición del "mercado", por algo el gobierno actual está comprando armas para usarlas en contra del su propio pueblo?.

El verso de que nos vamos a volver más eficientes, que este es un gobierno capitalista, y que las transformaciones tienen que doler (siempre al que menos tiene) son cuentos y recetas viejas de un modo de hacer política que no va más en ningún país decente y civilizado. La Primer Ministro de Inglaterra es de derecha y capitalista, sin embargo pone todos los cañones en defender el mercado interno. Cualquier gobierno honesto e inteligente haría exactamente lo contrario a lo que hace el actual gobierno argentino. El gobierno actual, no es de derecha, no es capitalista, no es liberal, no es socialista, no es popular, simplemente es el gobierno más incapaz de los últimos 32 años.

Lo mejor que puede hacer la población en las próximas elecciones es votar a alguien que garantice que va a jugar para aumentar salarios y recrear el mercado interno, sin mercado interno no hay inversores, no hay trabajo y no hay industria. Lo único que se logra reduciendo el mercado interno es incrementar la famosa grieta social y el malestar general. Cada uno es libre de hacer las elecciones que quiera, puede elegir la incapacidad o puede elegir el progreso.

Noemi Katty Altimari / Unión x Campana-Frente Renovador Una