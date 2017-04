Freddy Gulin

Haciéndose eco de una larga tradición en el país, el Gobierno Nacional se propone enviar al Congreso de la Nación un proyecto de Ley en lo referente al compre nacional. Sobre este tema, le propongo que hagamos un poco de memoria, solamente para entrar en tema, y lo ayudo a recordar diciendo que este formato arranco hace aproximadamente 45 años, en 1970, en ese mismo año que hubo tres Presidentes de facto: Juan Carlos Onganía (1966 al 8 de Junio de 1970), Pedro Jose Alberto Gnavi (8 de Junio hasta el 18 de Julio) y Roberto Marcelo Livington (18 de Junio hasta el año 1971); hasta que que el golpe de Estado de Agustín Lanusse autotitulado Revolucion Argentina. En el año 1970 cuando se sanciono la LEY 18.870 de Compre Nacional impulsada por el Ministro de Economía de la Nación de ese entonces, Dr. Aldo Ferrer; quien más tarde formaría parte del Grupo Fenix, economistas que diseñaron un modelo económico alternativo a las políticas liberales, impulsadas por el Consenso de Washington, llevadas a cabo en Argentina entre 1976 y 2001. Ferrer ha sido uno de los economistas más activos en la denuncia de los efectos negativos de los fenómenos globalizadores sobre los países periféricos. Introdujo el concepto de densidad nacional para explicar las razones del insuficiente desarrollo de países como la Argentina. La Ley de Compre Nacional prevee incrementar los porcentajes de adquisición de bienes o la contratación de servicios a empresas nacionales en las licitaciones que lleva adelante el estado y también considerar la integración de partes y piezas producidas en el país (conforme algunos trascendidos Unión Industrial Argentina -UIC-), a partir de las oportunidades de negocios que se abrirán por el mayor margen de preferencia que tendría la industria nacional en las compras públicas. El proyecto de Ley, que es impulsado por el Ministerio de Producción y elaborado por la Secretaria de Industria, establece incentivos para los productos que contengan una mayor integración de piezas producidas localmente. Es este escenario en el que las compras públicas representan nada menos que el 5% de PIB (Producto Bruto Interno) y generan el 2,5% del empleo, este instrumento pretende apuntalar el desarrollo de la industria nacional, en especial en aquellos bienes con alto contenido tecnológico. Desde el Ministerio de Producción se ha señalado que "en los próximos ocho años el sector Publico invertirá u$s 200.000 millones en sectores de infraestructura, energía y minería, agroindustria, bienes industriales y servicios y tecnología". Aquí debemos decir que uno de los aspectos claves del proyecto establece que "cuando se liciten bienes que no son producidos localmente, se determine un incentivo para quien prevea utilizar una mayor integración de piezas producidas en el país". El origen nacional tendría una preferencia de precio de 5%, que se eleva a 7% cuando se trata de pymes. Es decir que a igual prestación, la empresa nacional ganará la licitación con un precio de hasta 5% ó 7% más alto que la oferta realizada por la firma extranjera. De acuerdo con los cambios que prevén en el Gobierno, el margen de preferencia ascendería al 12%, dijeron varias fuentes oficiales Consultado por El Cronista, el presidente de la Comisión de Compras Públicas de la Asociación de Industrias Metalúrgicas de la Argentina (Adimra), Rubén Cocca, aseguró que el margen de preferencia debe ser del 25% porque "la carga impositiva que pesa sobre los productos nacionales representa, como mínimo, el 30% del precio" y "esa carga no la tiene el producto importado". Otro de los puntos importantes que contempla el proyecto establece que a partir de determinado monto de la licitación (u$s10 millones), si ganase un extranjero, tendrá la obligación de que el 20% del contrato prevea integración nacional o acuerdo de transferencia tecnológica a empresas argentinas. Si superan este porcentaje exigido, las compañías del exterior tendrán un premio. Por otra parte se impulsara el incremento del margen de preferencia para la industria argentina, con la finalidad de promover una mayor integración de las PyMES en las compras púbicas. De este modo se abona el terreno para lograr acuerdos de cooperación en materia de transferencia de conocimiento y tecnología, y se fomenta que se radiquen aquí inversiones de mayor importancia. Fuentes: C.Boyadjian: Proyecto de Modernización del Estado - PNUD / Banco Mundial- BG Consultora- Otros.

El Compre Nacional:

El Gobierno de Macri, impulsa una nueva Ley. No es la Primera vez que sucede, ni seguramente la última

Ideas y opiniones de Freddy Gulin

