Silvina Cotignola Dependiendo de la necesidad de cada familia cuyo uno de sus miembros padece alguna clase de discapacidad, tales prestaciones serán de cobertura integral conforme lo dispone la ley 24.901 Junto con la miríada de emociones por las que pasan la mayoría de las familias cuando son anoticiados que su familiar padece alguna clase de discapacidad, es posible sentir al mismo tiempo, por un lado el desarrollo de un amor potenciado, y por el otro, un profundo deseo de hacer todo lo que esté a su alcance. Los desafíos que se hallarán para convivir con este nuevo escenario de vida, serán diferentes para cada familia, respondiendo en consecuencia a factores diversos tales como: la severidad de la discapacidad, los recursos de la familia, composición y característica de aquella, etc. Sin perjuicio de ello, estas familias comparten un factor común, sea que tengan o no experiencias en discapacidad. ¿Por qué sería necesario que estos grupos familiares reciban este tipo de prestaciones terapéuticas? En principio tener en sus senos una persona con discapacidad puede derivarse a que se vea compelida a buscar orientación, transitando distintos caminos, aprendiendo nuevas destrezas, en síntesis redefiniendo cuáles serán las prioridades familiares. Si bien estas nuevas circunstancias provocan cambios en la dinámica familiar, la mayoría de estos generalmente son beneficiosos. ¿Qué es exactamente el apoyo a la familia, o mejor dicho, en qué consiste? Será todo aquello que resultare necesario para asistir a las familias, a fin que sus miembros con discapacidad puedan manejarse lo mejor posible dentro del ámbito hogareño. Sin embargo puede ser complejo definir qué es concretamente lo necesario. Dichos apoyos pueden ser de dos tipos: naturales y formales. Los primeros, son los provistos por quienes normalmente son parte de la vida cotidiana de la persona con discapacidad, no percibiendo ninguna clase de remuneración por ello (incluirán familia directa o extendida, amigos, vecinos, etc). Ahora bien, cuando estos apoyos no son suficientes, al momento de buscar ayuda u orientación acuden a los segundos, es decir servicios formales en las distintas clases de instituciones existentes. Y si estas no existieran, recurrirán al Estado. Dependiendo de la necesidad de cada familia, tales prestaciones serán de cobertura integral conforme lo dispone la ley 24.901. A título ejemplificativo, alguna de ellas son: 1- grupo de apoyo terapéutico para las familias. 2- apoyo psicológico para familiares directos (padres, hermanos, etc). 3- cuidadores y/o asistentes para la atención de la persona. 4- la tecnología que fuere adecuada para tal asistencia. 5- las adaptaciones dentro del hogar. 6- terapias especializadas y derivación a diversos servicios. 7- equipo médico indispensable, ya sea del propio efector como no perteneciente a la cartilla de aquel. Finalmente puede concluirse, que tales servicios prestacionales de apoyo, permitirán a las familias transitar más amigablemente ese duelo hacia la aceptación de esta nueva coyuntura familiar. Por tanto, si no se contara con esta prestación de apoyo terapéutico, aumentará indubitablemente el estrés crónico cuando en ese grupo familiar advenga un ser con discapacidad, sea esta congénita o adquirida. De algún modo, si no se asegurara el acceso a ellas, podría verse afectadas las relaciones familiares. Es por todo ello, que invertir en brindar esta prestación terapéutica por parte de las obras sociales, las empresas de medicina prepaga o los distintos agentes de salud obligados, redundará sin duda en beneficio no solo de la persona con discapacidad y todo su entorno familiar, sino también en el financiamiento de dichas prestaciones a cargo del estado o los sujetos obligados a su cobertura. Pues entonces no olviden nunca que "Ejercer Un Derecho No Constituye Meros Privilegios". Dra. Silvina Cotignola / Abogada Especializada en Discapacidad y Familia / smlcoti@ciudad.com.ar



Discapacidad:

El apoyo terapéutico al grupo familiar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: