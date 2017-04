Desde hace mucho que la violencia entre nosotros esta instalada y va en aumento, ya sea producidas en el futbol, violencia de genero y femicidios, piquetes en las calles y rutas, partidos políticos y/o grupos violentos, robos seguidos de muertes, secuestros, insultos en el transito, y además la violencia en el mundo que va in crescendo, bombas, terrorismo, matanzas, amenazas, etc. Yo me pregunto, ¿Por qué? Y veo que en La Biblia ya se hablaba de esto. Por ejemplo, (2da Tim. 3:1-5) Timoteo, es bueno que sepas que, en los últimos días, habrá tiempos muy difíciles. 2 Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. 3 No amarán ni perdonarán; calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. 4 Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. 5 Actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¡Aléjate de esa clase de individuos! Y en (Lucas 21:7) le preguntaron a Jesús; Maestro, ¿cuándo será el fin? ¿y qué señal habrá cuando esté por suceder? 8 Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y, El tiempo está cerca. Más no vayáis en pos de ellos. 9 Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es necesario que estas cosas acontezcan primero; pero el fin no será inmediatamente. Los que tenemos la bendición de creer en El, tenemos por ciertas sus promesas y nos aferramos a ellas y nos sentimos con cierta paz a pesar de estas cosas. (1ra Tes. 4:13-17) Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con El a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor: que nosotros los que estemos vivos, que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por eso tenemos que estar en paz, y no desmayar, ni perder la esperanza, Jesús es nuestra paz y nuestra protección ante la violencia. Pero además estemos orando por la paz de los cercanos y de todos, pero cada uno somos responsables de nuestras acciones y de tener o no, a Dios como nuestro guía, amigo y protector. El quiere ser tu amigo, pero no te obliga a serlo, acéptalo, conócelo, aprovéchalo, El anhela esa amistad, y si ya lo conoces, nunca te apartes y sigue aprendiendo mas y mas de El cada día, y deja que El te guíe y proteja en todo el camino por delante. (Juan 15:15) Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; os llamaré amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy, ”Violencia”

Por Mirta Dappiano

