El piloto campanense no pudo superar el primer corte en la clasificación y luego, en la carrera clasificatoria, terminó siendo excluido. Por ello, hoy largará la final desde la última posición. Desde el primer lugar lo hará uno de sus compañeros de equipo, Gabriel Ponce De León. La segunda fecha de la temporada 2017 del Súper TC 2000 arrancó muy bien para el equipo Toyota Gazoo Racing, pero muy mal para el campanense Matías Milla. Es que mientras Gabriel Ponce De León se quedó con la carrera clasificatoria y el primer puesto de largada para la final de hoy, el piloto de nuestra ciudad terminó siendo excluido y partirá desde la última posición. En Potrero de los Funes, Milla había sido 15º en el primer entrenamiento de la jornada y 20º en la segunda tanda de ensayos (quedó 24º en la General). Y no pudo mejorar de cara la clasificación, quedando eliminado en el primer corte (de los 31 autos inscriptos, avanzaron 20). Posteriormente, en la carrera clasificatoria (que lo tuvo largando desde el 19º lugar), las cosas no mejoraron para el campanense. Por el contrario, empeoraron: es que fue excluido de la prueba por maniobras peligrosas contra los autos de Moggia y Benamo (también protagonizó un toque con Mallo) y por recibir ayuda externa. De esta manera, Milla quedo en el último lugar de la grilla que desde las 12.05 pondrá en marcha la segunda final del año del Súper TC 2000. El ganador del sábado fue Ponce De Leon, compañero de equipo de Milla, quien dominó las acciones en el Circuito Internacional Potrero de los Funes, aunque el mejor en la clasificación fue Leonel Pernía (Renault Fluence). Pero una vez aplicado el sistema de hándicap, el piloto juninense quedó al frente de la grilla para la carrera clasificatoria. Y aprovechó esa situación de la mejor manera, ganando esta batería. Luego llegaron: 2) Facundo Ardusso, 3) Damián Fineschi, 4) Facundo Chapur, 5) Leonel Pernía, 6) Agustín Canapino, 7) Mariano Werner, 8) Ignacio Julián, 9) Bernardo Llaver y 10) Matías Rossi. Culminada la prueba, los comisarios deportivos decidieron excluir a Leonel Pernía por técnica. De esta forma, el piloto de Renault Sport Argentina largará desde la 30ª posición, permitiendo que quienes terminaron detrás suyo avancen un lugar en la prueba que tendrá inicio a las 12.05 y que se disputará a 21 vueltas en este circuito de 6.270 metros de longitud, con televisación de TyC Sports y Canal 13.



Automovilismo - Súper TC 2000:

Matías Milla tuvo un sábado para el olvido en Potrero de los Funes

