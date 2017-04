La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/abr/2017 Rincón Tuerca









E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com TC MOURAS: La categoría está realizando otra carrera del campeonato durante este fin de semana en el autódromo de La Plata. Televisa la TV Publica desde las 11 hs a través del programa "Carreras Argentinas". PATA: El cumpleaños se festejó hace algunos días atrás donde la ex acompañante Gladys Caubet invitó a toda su familia para compartir una comida donde la pata flambeada era el plato principal pero nunca apareció en escena ante el asombro de todos los comenzales que terminaron aferrándose a los palitos, papitas y aceitunas. SORPRESAS: Sin duda que los regalos sorpresas recibidos por la ex acompañante de carrera no fueron tan sorpresivos ante lo desarrollado por la dueña de casa que dejó a todos sorprendidos con la comida servida. Que bochorno!! TRIUNFO: El que obtuvo Juan Carlos Suarez en la categoría Kart Plus en el Kartódromo de Zárate en la última carrera de su especialidad sumando importantes puntos que lo meten en la pelea del campeonato. TC BONAERENSE: La categoría llega hasta el autódromo de Roque Perez para realizar la segunda carrera del año con su habitual parque de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. GRANDE PA: Un lindo momento están disfrutando mamá Antonella y papá Juan con la llegada al mundo de su primer hijo Milo Sbarra que llenó de felicidad a toda la familia. Felicitaciones!! ARRIBAR: Luego de una carrera entretenida Pablo Savastano arribó cuarto en la final de la Clase Dos de la Categoría Alma donde sigue sumando puntos para el campeonato y ya confirmó como piloto invitado para la próxima a Andrés Coronel. SUEÑO: Los Fernandez concretaron su sueño de correr juntos en los chasis del TC Regional en La Plata donde papá Rubén y su hijo Gastón fueron parte de la final de cada uno donde quizás no contaron con el mejor auto pero alcanzó para dar algunas vueltas quedando pendiente la próxima con invitados que permitirán estar juntos una vez más corriendo. TC PISTA MOURAS: Nueva propuesta de la categoría en este fin de semana donde con su habitual parque de autos visita el autódromo de La Plata donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". BUSCAR: Tras buscar el auto que deseaba Gonzalo Conti adquirió el TC 1100 de Alma que corrió en su momento Carlos Kibisz para armarlo a su gusto y sumarse a la categoría GT 900 en algún momento de la presente temporada. ARMAR: Los hermanos Donamari terminaron armando el chasis que poseen desde hace muchos años para sumarse a la Clase Light del TC Bonaerense que tendrá al "Peki" como piloto en esta temporada. FORMULA RENAULT: La categoría Escuela a nivel nacional está desarrollando otra fecha del campeonato en el autódromo de Potreros de los Funes durante este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.30 a través del programa "Carburando". ENFERMO: No fue el mejor fin de semana para el joven Nicolás Brugognone. A la hora de correr el sábado el karting no funcionó y se decidió no correr el domingo. Por la lluvia se mojó mas de lo aconsejable y el lunes estaba en cama enfermo con gripe interesante. Y papá Fernando no lo cuidó? DECIDIRSE: Ya quedó confirmado que los pilotos asociados del karting del Oeste este año decidieron como todos los últimos años desarrollaran su gran premio con pilotos invitados el próximo 7, 8 y 9 de octubre en el kartódromo de Zárate. Así lo aseguraron los dirigentes del kartódromo mencionado. FORMULA METROPOLITANA: Nueva fecha de la categoría este fin de semana en el autódromo de La Plata donde con su parque automotor la propuesta es realizar sus dos carreras. Televisa desde las 11 hs el programa "Carreras Argentinas". VER: El crecimiento del parque de autos por parte de los chasis del Regional no cayó entre los dirigentes del TC Bonaerense que no vieron con buenos ojos el buen momento que atraviesan los muchachos de los chasis. RALLY FEDERAL: Si las razones climáticas lo permiten se estará realizando este fin de semana otra fecha de la categoría en la ciudad de Navarro con su habitual parque de máquinas. REDONDITO: Fue un fin de semana redondito para Juan Martín Molina que en la última carrera de la categoría Pako en Ciudad Evita además de ganar sumó puntos importantes para el campeonato con los motores de Lasalla. REGIONAL: Esta especialidad del Karting encara este fin de semana en el Kartódromo Argentino otra carrera del presente campeonato con todo el potencial de su parque donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CONFORME: Más que conforme se mostró Juan Carlos Bava tras la carrera del TC Regional en La Plata donde como invitado desarrolló una buena performance demostrando que no se olvidó de nada a la hora de manejar y le dio puntos importantes al piloto titular. FIAT 1,4 AMIGOS: La monomarca visita el autódromo platense donde desarrolla otra fecha del campeonato. Desde la hora 16 largan su final. INTENCION: La intención de los hermanos Emma es desarrollar una cena en el Club Puerto Nuevo en los próximos días para recaudar fondos y juntar también amigos y sponsor para disfrutar una velada tuerca. INGRESAR: Todo se encamina para que cuando la parte de papeles se pueda tomar los terrenos en la zona de Otamendi estén en forma, el club del Primer Automóvil podrá ingresar al mismo y empezar a trabajar en la construcción del kartódromo de tierra. SUPER TC 2000: La categoría encara este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Potreros de los Funes. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs. a través del programa "Carburando". SEGUNDO: En el autódromo platense en la final de la GTA del regional arribó segundo Ignacio Tártara con su Dodge con motor Ford del equipo Tártara/Novack que cuenta con la motorización de papá Tártara y el chasis a cargo del propio Nacho y todo su equipo. TRASLADAR: Ante la imposibilidad de correr en Comodoro Rivadavia los dirigentes que rigen los destinos del Campeonato Argentino de Karting la primera fecha se trasladó al kartódromo internacional de Zárate para el mes de mayo. DESAFIO ABARTH COMPETIZIONE: Hasta el autódromo de Potreros de los Funes llega la monomarca para realizar otra carrera del campeonato este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". VICTORIA: La que obtuvo en su clase de la categoría P.A.K.O. en Ciudad Evita con su karting Gaston Iglesias que sumó puntos importantes para el campeonato. Su papá José Luis está tan copado que le pidieron una nota televisiva para hacerle al nene pero nunca se pudo concretar. MOSTRAR: En programa televisivo días atrás se mostró un documental donde se contó toda la historia del primer auto argentino armado por Manuel Iglesias y fue explicado por Don Juan Carlos Rizzo con lujo de detalles que enriqueció el informe mencionado hasta se informó como llegó a nuestro país a radicarse cuando era muy joven. ACELERAR: Contento y felíz se mostraba tras la carrera de los chasis en La Plata el limeño Yail Bottani que hizo podio con su tercer puesto como invitado lo que hizo que ahora aceleró los trabajos en su auto para sumarse a la categoría. A.S.M.: La categoría está visitando el autódromo Roberto Mouras de La Plata con su parque interesante de autos este fin de semana. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". FAMILIAR: Nicolás Laccette pudo realizar su presentación en los chasis del regional junto a su padre Darío como piloto invitado, que mas allá de cualquier resultado lo interesante fue que ambos compartieran una carrera con la colaboración del tío Walter y el abuelo Miguel. Un equipo muy familiar. AUSENCIA: La ausencia del equipo a la última carrera de Kart Plus por parte de Gabriel Toledo fue por decisión del propio preparador por entender que no estaban dadas las condiciones para presentar sus kartings. Cuentan que el afamado viaje a la N.A.S.A. le provocaron algunos cambios en sus actitudes que se espera sean superadas. MOTOCROSS: En el circuito "Al límite" se está desarrollando otra carrera del campeonato del Mx del Norte en este fin de semana para todas sus clases lo que permite un caudal importante de pilotos. Desde las 11 hs arrancan con su espectáculo. PRUEBAS: Va llegando el momento de comenzar las pruebas en los cuatriciclos que viene armando en su talleres Carlos Debesa de cara a tomar conocimiento como funcionan los mismos con todos los nuevos elementos que desde la fortaleza de Berta fueron enviados en su momento. Como se lee siguen trabajando pensando en el próximo Dakar. DONAR: Ante la posibilidad de acrecentar la biblioteca del Museo Manuel Iglesias con libros y revistas relacionados al mundo automovilistico del ayer el ex tesorero del Campana Automóvil Club Jorge Cafardo está donando un rico material personal para el Club del Primer Automóvil Argentino que preside Adrian Chiorazzo, además el Club hace saber que quienes acerquen material siempre será bien recibido por la institución. DECLARAR: El presidente de la categoría Prokar de Karting Eduardo Hernandez hizo declaraciones donde contó que la situación no es la mejor pero aún puede mantener su caudal de pilotos participando y que se cuida mucho el tema de los costos que implica correr en el Prokart. ROTAX BS AS: Esta especialidad del karting está realizando en este fin de semana otra carrera de su campeonato en el Kartódromo de Ciudad Evita donde desde las diez de la mañana arrancan con su espectáculo. INVITADO: En esta competencia de la categoria Rotax estará participando el "Gringo" Daniel Del Bianco que como es con piloto invitado lleva a su amigo Franco Rodriguez quien ya ganó un campeonato en esta categoría. PODER: La intención de Damián Toledo es poder arrancar la temporada en la Copa Master de la Categoría Alma en la próxima fecha en La Plata donde se corre con piloto invitado y desde esa condición lo hará Marcelo López que además es quien atiende el motor de dicho auto.

