La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/abr/2017 Descontarán las horas de paro a los municipales

Los empleados municipales que hagan paro sufrirán descuentos en sus salarios







Así lo confirmó el intendente Abella este lunes. Perderán el premio por presentismo de abril los trabajadores que se hayan plegado al paro del pasado jueves 6, mientras que quienes participan de la huelga parcial iniciada el viernes verán la correspondiente quita en mayo. En tanto, el intendente criticó fuertemente al gremio y tildó de "mafioso" al sector que apela a las amenazas. Para dejar en claro que su gestión no se doblegará ante las medidas de fuerza adoptadas por el Sindicato Municipal, el intendente Sebastián Abella anunció este lunes que los trabajadores que pararon el 6 de abril sufrirán el correspondiente descuento en sus salarios y adelantó también su intención de que lo mismo ocurra para quienes desde el viernes están realizando paros de media jornada. "En primer lugar, quiero comunicar que el día viernes los empleados municipales van a estar cobrando los sueldos correspondientes al mes de abril y que los trabajadores que el día 6 adhirieron al paro, van a perder el premio de presentismo. Esto ya es un hecho", afirmó ayer el jefe comunal en conferencia de prensa. En tanto, indicó que los descuentos por los paros de cuatro horas (que se extenderán hasta mañana) se efectuarán con la liquidación de los salarios de mayo. Para ello, el Municipio le solicitó al Ministerio de Trabajo que recorra las distintas secretarias y releve cuáles empleados se están sumando a la huelga. Posteriormente, dicha entidad laboral determinará si son legales los recortes. Acompañado por el secretario de Legal y Técnica, Abel Sánchez Negrette, Abella señaló que en sus 15 meses de gobierno el gremio municipal ha desplegado 14 jornadas de paro, lo que consideró "inédito" para un intendente que "les dio un 120% de aumento en el básico más el 3% de antigüedad en el año". En este punto, no dudó en afirmar que el sindicato Municipal "está dominando por la política". "Simplemente mirá cómo está conformado hoy el gremio municipal, donde todos tienen actividades políticas. Así te das cuenta que lamentablemente dejan de defender a los trabajadores y los usan por una necesidad política", remarcó. "GREMIALISMO MAFIOSO" Al tiempo que Abella se mostró dispuesto a seguir discutiendo salarios hasta llegar a un acuerdo definitivo, criticó severamente al Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana y tildó de "mafioso" al sector que apela a la coacción para lograr sus objetivos. Sobre la continuidad de la negociación paritaria, dijo que "por el momento está frenada" pero aclaró que desde su gobierno están "abiertos al diálogo" cuando lo quiera el gremio. "No tenemos ningún problema en retomarla. Lo que sí, no vamos a permitir que aquel trabajador que trabajó normalmente desde el viernes hasta el miércoles cobre lo mismo que aquel trabajador que vino y no hizo nada", aseguró. De acuerdo al jefe comunal, sus representantes paritarios siempre han ido a la mesa de negociación con "una oferta superadora" respecto a la anterior. Y cuestionó que del otro lado se encontraron siempre con "una actitud en la cual ellos no bajan un poco las pretensiones para llegar a un acuerdo". "Todo lo contrario: en cada reunión aumentaban la apuesta de lo que querían, entonces eso hace muy difícil llegar a un acuerdo. Entendemos que es un tema político: lo que necesitan, a través de este paro, es que el vecino vea una ciudad sin servicio y eso no lo están logrando, porque seguimos trabajando", subrayó Abella. Precisamente, si bien evitó hacer referencia directa a los niveles de acatamiento al paro, aseveró que tiene "en claro" por haber vivido "en carne propia" amenazas por parte del secretario general del Sindicato Municipal que "muchos trabajadores municipales tienen ese mismo miedo" y que "por eso no se animan a trabajar libremente". "Es la situación que vivimos en Campana, con un gremio que es totalmente autoritario y que usa la parte gremial para hacer política", fustigó. Y brindó como ejemplo lo que, a su parecer, sucede en los corralones municipales, uno de las áreas más apegadas a los mandatos sindicales: "Más allá de que en los corralones haya acatamiento del 100% o no, me he reunido con varios trabajadores que quieren salir a trabajar y por miedo a represalias no lo hacen", aseguró. "Entiendo que es complicado, lo he vivido en carne propia lo que es salir a la calle y que te agarre parte de este gremialismo mafioso que tenemos en Campana", sostuvo, al tiempo que deseó que el Sindicato Municipal "cambie esta actitud porque la sociedad no quiere seguir viviendo en medio de la agresión y el revanchismo". "Yo apuesto al diálogo. Ojalá que reflexionen y a partir de ahora tengan una actitud constructiva, dejando de lado la política. No soy rencoroso", aseveró. Por su parte, Sánchez Negrette explicó que la decisión de pedir el aval del Ministerio de Trabajo para realizar los descuentos por días de paro se fundamentó en la necesidad de "diferenciar a aquella persona que viene y cumple con su trabajo", ya que el año pasado aquellos que no se plegaron a las huelgas "después no se sintieron a gusto al ver que era la mismo cumplir que no, y claramente no es lo mismo". Además, comentó que "es una posibilidad técnica" solicitar la conciliación obligatoria, pedido que estará supeditado a si existen problemas "en el funcionamiento de la ciudad". "Estamos logrando que funcione igual, porque la gente apuesta al trabajo y a seguir sumando", dijo el funcionario. Por último, afirmó que el incremento del 10% retroactivo a marzo y a cuenta de futuros aumentos (que fuera anunciado por Abella la semana pasada), fue ofrecido y rechazado en la mesa de negociación salarial. "Todas las cosas se han ofrecido. Pero siempre hemos tenido negativas", expresó Sánchez Negrette. "Llegar al paro fue el objetivo desde el día 1 del sindicato" porque la gestión realizó "un montón de cosas para tratar de que no se llegue a este punto, inclusive yendo a negociar a sede sindical, lo cual no es ni común ni de práctica ni suele hacerse", agregó. "Todas las veces que ellos han puesto alguna condición para que nosotros rompamos el diálogo, nosotros hemos tratado de mantenerlo. De hecho ahora seguimos con el diálogo abierto, pero tenemos una oferta del otro lado tajante", cerró el secretario de Legal y Técnica.

EL INTENDENTE INFORMO LA DECISIÓN Y VOLVIÓ A CUESTIONAR EL ACCIONAR DEL GREMIO.





Sobre la conciliación obligatoria, abel Sánchez Negrette, quien acompañó a abella, sostuvo que “es una posibilidad técnica.



Descontarán las horas de paro a los municipales

Los empleados municipales que hagan paro sufrirán descuentos en sus salarios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: