ARGENTINOS SIGUE FIRME COMO LÍDER La 29ª fecha del Nacional B entregó un nuevo triunfo de los dos líderes del campeonato, que hoy estarían consiguiendo los dos ascensos directos a Primera División que entrega la categoría. Por un lado, Argentinos Juniors venció 1-0 como visitante a Atlético Paraná, mientras que por el otro, Guillermo Brown superó también por la mínima a Gimnasia de Jujuy en Puerto Madryn. Quien no perdió terreno en su lucha por tratar de conseguir una de esas dos plazas fue Nueva Chicago, que derrotó 2-1 como visitante a Brown de Adrogué. De esa manera, y como Chacarita no pudo anoche con Douglas Haig, el equipo de Sergio Rondina quedó en la tercera ubicación. Los resultados de esta 29ª fecha fueron los siguientes: Villa Dálmine 1 - Instituto 3; Atlético Paraná 0 - Argentinos Jrs 1; Almagro 1 - Flandria 1; Boca Unidos 1 - Independiente Rivadavia 1; Ferro Carril Oeste 7 - Juventud Unida 2; Guillermo Brown (PM) 1 - Gimnasia (J) 0; Estudiantes (SL) 3 - San Martín (T) 3; All Boys 0 - Los Andes 1; Douglas Haig 0 - Chacarita 0; Central Córdoba (SdE) 3 - Santamarina 0. NOTICIA RELACIONADA: DT de Villa Dálmine: "Este partido me sirve para evaluar y tomar decisiones" El equipo no ofrece respuestas a su mal momento y sumó su cuarta derrota consecutiva: esta vez, 3-1 como local ante Instituto, que cada vez que lo atacó, lo lastimó. Juan Manuel Mazzocchi marcó el descuento en el final del encuentro. Se sabía que Villa Dálmine no llegaba de la mejor manera al partido frente a Instituto. La increíble derrota sufrida ante Nueva Chicago, la renuncia de Facundo Argüello y la pobre imagen mostrada frente a Argentinos durante el interinato de Oscar Fredes antecedieron a la asunción del entrenador Felipe De la Riva, quien apenas dispuso de dos prácticas para trabajar al equipo de cara al choque con La Gloria. La llegada del uruguayo había renovado expectativas, pero, el domingo, los simpatizantes se encontraron con más de lo mismo: jugadores que no tuvieron reacción, que no brindaron respuestas a este momento del equipo y que, en ciertos casos, parecieron no estar a la altura del nivel (físico-futbolístico) que demanda el Nacional B. Nada para achacarle al nuevo DT, claro está. Porque más allá de que De la Riva eligió a futbolistas que no venían rindiendo o que no estaban siendo titulares habitualmente, se estima que éstos deben estar listos para cuando la ocasión lo amerite. Entonces, jugadores como Jorge Demaio, Diego Núñez y Jonathan Figueira volvieron a tener la oportunidad de iniciar un partido y la desaprovecharon. Otros mostraron versiones individuales muy pobres, mientras que para destacar apenas queda la resistencia de Fernando Otarola en el arco y todo lo que intentó Pablo Ruiz, quien desde su talento individual asume el liderazgo futbolístico del equipo y se convirtió (por lejos) en lo mejor que puede ofrecer este Villa Dálmine. Así, lo mejor que dejó la tarde del domingo en Campana es que la derrota 3-1 ante Instituto asoma como el punto más bajo de este equipo, sobre todo en el aspecto defensivo; que de aquí en adelante, el Violeta sólo tiene lugar para mejorar. Sin embargo, esa mejoría deberá ser significativa si quiere recuperar la senda positiva, porque con este presente, el Nacional B parece quedarle grande. EL PARTIDO En el estreno de De la Riva (no pudo ingresar al campo de juego), Villa Dálmine salió a la cancha con cinco modificaciones (dos obligadas, por las suspensiones de Ariel Coronel y Federico Recalde) y un esquema táctico 4-4-2 bien marcado. En la última línea estuvieron Alsina, Alonso, Zamponi y Demaio; más adelante se ubicaron Palma, Falcón, Núñez y Figueira; y los más adelantados fueron Ruiz y Cérica. Y de entrada, lució mejor el Violeta. Mejor que en sus anteriores presentaciones y mejor, incluso, que Instituto. Con un Ruiz muy activo, tuvo la primera ocasión clara del encuentro, luego que el Mudo sacara un violento remate que se estrelló en el travesaño a los 3 minutos. En esos primeros 15 minutos, Palma, Núñez y el propio Ruiz ganaban protagonismo con el balón y, aunque no aparecían ideas ni movimientos para profundizar, el equipo de nuestra ciudad se las arreglaba para jugar en campo contrario. Sin embargo, ese arranque se iba a desmoronar a los 19 minutos, en una acción en la que falló medio equipo de Villa Dálmine. Porque un error en una salida por izquierda (la perdió Figueira, luego que Zamponi y Demaio abusaran del toque en un espacio muy reducido) le permitió a Gustavo Gotti correr 35 metros por derecha, enfrentar a Alonso (que nunca lo incomodó) y meter un centro bajo que sobró a Otarola, cruzó toda el área chica y encontró la llegada de Orfano, quien ganó fácilmente la espalda de Alsina para convertir sin oposición. De allí en adelante, el partido empezó a ser cada vez más difícil para el Violeta. Porque Instituto se sintió más cómodo en su idea de replegarse y salir rápido de contra (Rosales manejaba los tiempos; y Mainero explotaba su velocidad por derecha). Y porque cada error del local era una oportunidad clara para la visita. De hecho, Otarola se lució ante Mainero en otra corrida solitaria de un hombre de La Gloria por el sector de Zamponi y Demaio. Entonces, la impotencia de Villa Dálmine apenas encontraba respiro en los arranques individuales de Ruiz, quien a los 39 armó una enorme jugada por derecha, se sacó de encima a varios defensores de Instituto y cuando enfrentó al arquero Olivera hizo una de más, no tuvo aire para asistir a Cérica (estaba solo en el centro) y su remate terminó siendo tapado por un defensor que cerró en extremo. El complemento fue la continuidad de ese escenario. Sin ideas, pero con vergüenza, el Violeta iba. Y trataba de presionar sobre el área de Instituto. Sin embargo, los avances terminaban muriendo en centros de compromiso que rara vez fueron complicaciones para los defensores de La Gloria. Y con el correr de los minutos, Instituto fue viendo que los espacios para liquidarlo se le abrían. Y los aprovechó a los 20, con una pelota a espaldas de Demaio, donde Mainero dejó atrás a Zamponi con extrema facilidad para (en una jugada similar a la de Ruiz en el primer tiempo) sentenciar posteriormente a Otarola. Diez minutos después, con muchas facilidades (De la Riva había sacado a Zamponi para poner a Mazzocchi), la visita marcó el 3-0, nuevamente a través de Mainero, luego de una definición de Rosales que dio en el travesaño. Para el final apenas quedó el descuento del juvenil Mazzocchi, quien marcó su tercer tanto del año (cuarto en el campeonato) y es el jugador más efectivo del Violeta en este momento (esos tres goles los marcó en los últimos 169 minutos que disputó). De esa manera se le fue el partido al Violeta, que sumó su cuarta derrota consecutiva; y la sexta en las últimas siete presentaciones. Sin embargo, y vale aclararlo, este presente tan preocupante no es sólo producto de este pésimo 2017. Viene de mucho más atrás. De tan atrás que, en las últimas 23 fechas, Villa Dálmine apenas sumó 16 puntos. Esa realidad, que se extiende desde octubre del año pasado, es la que deberá tratar de cambiar Felipe De la Riva. Y deberá hacerlo con urgencia para tratar de evitar que el Violeta ya sufra en este semestre los nervios que imponen los flacos promedios. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DALMINE (1): Fernando Otarola; Juan Alsina, Ángel Alonso, Rubén Zamponi, Jorge Demaio; Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Diego Núñez, Jonathan Figueira; Pablo Ruiz y Ezequiel Cérica. DT: Felipe De La Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Luciano Recalde, Lautaro Fórmica, Leonardo Cisnero, Lucas Favalli, Pablo Burzio y Juan Manuel Mazzocchi. INSTITUTO (3): Brian Olivera; Gastón Yabale, Facundo Agüero, Ramiro González, Emiliano Endrizzi; Matías Nizzo, Ignacio Antonio; Guido Mainero, Paulo Rosales, Esteban Orfano; y Gustavo Gotti. DT: Claudio De María. SUPLENTES: Lautaro Menendez, Diego Medina, Pablo De Miranda, Fabio Vázquez, Pablo Mattalía, Leandro Vella y Pablo Magnín. GOLES: PT 19m Esteban Orfano (I); ST 20m y 31m Guido Mainero (I); 42m Juan Manuel Mazzocchi (VD). CAMBIOS: ST 7m Burzio x Núñez (VD); 25m Medina x Orfano (I) y Mazzocchi x Zamponi (VD); 32m Formica x Figueira (VD) y De Miranda x Endrizzi (I); y 33m Vázquez x Nizzo (I). AMONESTADOS: Demaio (VD); Medina y Antonio (I). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Diego Ceballos.

