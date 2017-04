”Nunca le hicieron paro al peronismo y ahora ya llevan 14 días con medidas de fuerza”, denunciaron desde Cambiemos

El bloque oficialista repudió las amenazas al intendente Abella y denunció que el gremio municipal toma medidas que nunca tomó con "la gestión anterior", porque actúa por "política partidaria y no en defensa de los trabajadores". Desde el bloque de Concejales de Cambiemos manifestaron su apoyo al intendente Sebastián Abella y llamaron al secretario general de los municipales Carlos Barrichi a pedir "disculpas al intendente por las amenazas delante de su pequeña hija y retomar el dialogo". "Como campanenses nos da mucha vergüenza que un dirigente sindical actué de esta manera, estos son los métodos que debemos dejar en el pasado", destacaron desde el bloque oficialista. "Tenemos un intendente cercano al vecino, siempre dispuesto a dialogar y buscar soluciones de forma racional, pero esto no es lo que buscan estos dirigentes, no quieren encontrar soluciones, arrastran a los trabajadores a un conflicto innecesario. Los municipales deben preguntarse porque nunca le hicieron un paro al peronismo, y ahora llevan 14 días con medidas de fuerza a esta gestión", resaltaron. "Es increíble escuchar al secretario general de la FESIMUBO, "Cholo" García, pidiendo que el intendente llame a Barrichi, después del mal momento que le hizo pasar el jueves y cuando han demostrado claramente que existe una intencionalidad política en las medidas que se toman", manifestaron los concejales sobre la nota radil que brindó García (ver página 6). "Esta gestión le ha dado a los trabajadores municipales los beneficios que nunca antes habían recibido, pero sabemos muy bien que falta mucho. Los trabajadores lo saben y por eso la gran mayoría no adhiere a estas medidas de fuerza", finalizaron.

Desde el bloque de Cambiemos también cuestionaron al gremio municipal.



