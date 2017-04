La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/abr/2017 Via Lucis:

"Es fundamental apoyar estas actividades que tienen grandes objetivos como afianzar valores y ayudar a los que más lo necesitan", destacó el Presidente del HCD, quien estuvo presente en la explanada del Palacio Municipal acompañando a las familias rogacionistas que participaron de la jornada. El Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses, acompañó en la tarde del sábado a los vecinos que participaron del tradicional Vía Lucis organizado por las Familias Rogacionistas del colegio Padre Aníbal María Di Francia. "Es fundamental apoyar estas actividades que tienen grandes objetivos como afianzar valores y ayudar a los que más lo necesitan", aseguró Sergio Roses. El evento solidario consiste en realizar un recorrido en bicicleta por la ciudad con 14 paradas en las cuales los ciclistas frenan y escuchan un pasaje del evangelio y una oración, además todos los participantes colaboraron llevando un alimento no perecedero. La jornada también contó con el apoyo de Dirección de Tránsito, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja y caminantes de Prefectura Naval Argentina. Una de las estaciones del trayecto se realizó frente al Palacio Municipal, donde el Presidente del HCD realizó la lectura de uno de los pasajes bíblicos y saludó a los adultos y niños que formaron parte del encuentro. Por su parte en la Catedra Santa Florentina el padre Nestor Villa leyó un pasaje para todos los presentes. "Todos debemos sumar nuestro granito de arena, y ser parte de buenas acciones que contagien de valores a los más pequeños, ya que ellos son el futuro", afirmó Roses.

EN CADA PARADA DE ESTACIÓN SE LEYÓ UN PASAJE BÍBLICO Y SE CANTABA.





SERGIO ROSES Y EL PADRE NESTOR VILLA PARTICIPARON



