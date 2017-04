La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/abr/2017 La FeSiMuBo respaldó al Sindicato Municipal y exhortó al Ejecutivo a ”recuperar el diálogo”







Su secretario general, Rubén "Cholo" García, ponderó las figuras tanto de Abella como de Barrichi y los llamó a "reencontrase", ofreciéndose incluso como mediador. Al mismo tiempo, avisó que sería un "error" por parte del Gobierno descontar las horas no trabajadas por los municipales desde el viernes, al tratarse de una "retención de tareas". El secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo.), Rubén "Cholo García", exhortó ayer al intendente Sebastián Abella y al líder gremial Carlos Barrichi a "reencontrarse" y retomar la negociación paritaria, prestándose incluso como "intermediario" para lograr acercar a las partes. Las declaraciones de García se dieron en el marco de una entrevista que le realizó Rubén Dusac durante su programa radial matinal. El gremialista ratificó el "apoyo total" de la Fe.Si.Mu.Bo. a los trabajadores municipales de Campana y confió en la buena voluntad de Abella y Barrichi para restablecer el diálogo; sostuvo que "es ilegal" el descuento salarial por la "retención de tareas" que realizan los municipales desde el viernes; y avisó que su entidad está lista para movilizar al cuerpo de delgados regional cuando el sindicato local así lo requiera. "Tengo la información de que el intendente cortó el diálogo unilateralmente anunciando un incremento -si bien es a cuenta de futuros aumentos- cuando estaban reunidos los compañeros paritarios y se estaban discutiendo las necesidades de los trabajadores de Campana. Me parece que es un error que (de todas formas) es fácil subsanar", comenzó señalando García. "También me parece que hubo mucha prensa organizada hablando de los hipotéticos aprietes que recibió el intendente, a quien conozco, se cómo es. Pero también conozco a Carlos Barrichi, un hombre que no es violento, y por lo que he visto en la filmación se ve que el intendente sale con su hija, lo ves a Carlitos, a otros compañeros más, hablan, tienen un intercambio de palabras, y en ningún momento hubo nada que insinuara que era un apriete", añadió. Sobre el conflicto que divide al Municipio y al gremio, García opinó que "más allá de que le puede servir a aquellos que le niegan beneficios a los trabajadores, hay una campaña que está sucediendo a nivel nacional donde quieren hacer pasar a los dirigentes gremiales como el problema de todo". "Conozco a Carlos Barrichi, sé que es dialoguista, y como también conozco a Sebastián, que es una excelente persona, deberían reencontrarse y, con una convocatoria desde el Ejecutivo, empezar a recuperar el diálogo que nunca se tendría que haber interrumpido", aseguró. Consultado por el quite salarial que el Ejecutivo busca convalidar en el Ministerio de Trabajo para los empleados que están parando por cuatro horas, afirmó que "sería otro error" porque "lo que están haciendo es una retención de tareas". "Los compañeros no pueden tener descuentos porque van, fichan, están en su lugar, protestan pacíficamente y se retiran a la hora que deben. (El descuento) no va en beneficio del diálogo, de reeditar nuevamente la paritaria, de seguir conversando", cuestionó. Advirtió que si se aplica, la Federación se vería obligada a actuar. "Acá hay dos sectores: Sebastián Abella, de la Municipalidad, y Carlos Barrichi, del sindicato. Ninguno de los dos es agresivo; ahora, si hay intereses que hacen que estos dos sectores se peleen, lo único que va a resultar es que no se van a prestar servicios como queremos los trabajadores", lamentó. "Y si soy la pieza para juntarlos a los dos -continuó-, me ofrezco como mediador. Así que el intendente tiene mi teléfono y me puede llamar en cualquier momento". "En política, el que hace la denuncia y quiere reeditar es el que tiene que llamar", dijo, en referencia a la presentación de Abella ante la Justicia por las amenazas que, asegura, Barrichi le propició. "Pero esto no es un problema de protagonismo: por eso me estoy ofreciendo yo para juntar a las dos partes, porque son dos hombres de bien", insistió García. Por otra parte, resaltó que "el apoyo que tienen los trabajadores municipales de Campana de esta Federación es total" y avisó que "cuando el secretario general Barrichi crea que tienen que ir los cuerpos orgánicos de la región, vamos a estar allí. No lo decimos, lo hacemos. Pero como hasta ahora no nos lo pidió, apeló a la buena voluntad del intendente", expresó. Sobre el final, volvió a respaldar al gremio local y su conducción. "El único objetivo del Sindicato es que los trabajadores estén mejor", aseveró.

RUBÉN "CHOLO" GARCÍA (IZQUIERDA), JUNTO A BARRICHI Y EL INTENDENTE ABELLA.



La FeSiMuBo respaldó al Sindicato Municipal y exhortó al Ejecutivo a ”recuperar el diálogo”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: