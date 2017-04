El Presidente del Concejo Deliberante se refirió al proyecto de ensanche de la Av. Rivadavia que fue aprobado en la segunda sesión y remarcó la importancia del proyecto que la oposición no quiso tratar sobre tablas. Tras la segunda sesión del Honorable Concejo Deliberante, en la que fue aprobado el proyecto de convalidación del convenio con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por la ampliación de la avenida Rivadavia, el Presidente del Cuerpo, Sergio Roses, expresó: "Tenemos la ventaja de tener a Nación y Provincia muy interesados en temas de infraestructura social". "Estas obras van a beneficiar a los visitantes y residentes que transitan por ese acceso que hoy en día no es la mejor entrada que tenemos a la ciudad", agregó. El Presidente del HCD, también lamentó que los bloques opositores no hayan querido tratar sobre tablas el proyecto que garantiza un acuerdo con el Ministerio de Transporte de la Nación para asfaltar las calles donde circulan las líneas de colectivos de Campana. "La oposición afirmó que no tenía urgencia, pero no reconocen que Campana tiene un déficit importante en asfalto y mantenimiento de calles y gracias a este proyecto Nación enviaría los fondos para seguir mejorando la infraestructura de la ciudad", sostuvo Roses. Respecto al trabajo deliberativo, Sergio Roses, reiteró la importancia de realizar sesiones con "debates de calidad" y finalizó: "si las elecciones tienen que ver con el fervor con el que los concejales expresan sus ideas, mejor, pero que sea para construir".

