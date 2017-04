La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/abr/2017 Regionales:

En polémico Proyecto proponen que los delegados municipales sean votados por los vecinos

Ruta 4, los Cardales y Exaltación de la Cruz







El bloque de la UCR presentará una propuesta para que los delegados dejen de ser empleados nombrados por el intendente, y se transformen en representantes de los vecinos de cada localidad ante el gobierno municipal. En Exaltación de la Cruz las localidades de Los Cardales, Diego Gaynor, Pavón y Parada Robles tienen un delegado municipal, que es el encargado de llevar adelante las tareas que el municipio desarrolla allí. En la práctica el delegado funciona como un representante del intendente ante los vecinos. Pero no todo el mundo está de acuerdo con que esto sea así. ¿Porqué no puede ser al revés, y que el delegado sea un representante de los vecinos ante el intendente? Para eso, los vecinos tendrían que votar al delegado, en vez de ser nombrado por el jefe comunal. En estos momentos los concejales Graciela Venturino y Hugo Gigena, de la Unión Cívica Radical, se encuentran elaborando un proyecto de ordenanza que propone esto, y que será presentado próximamente en el Concejo Deliberante. La idea ya fue implementada en las ciudades de Pergamino, Junín y Rojas. Allí los vecinos eligen por voto directo al delegado municipal, que es un vecino que se propone para desarrollar en su pueblo las funciones ejecutivas básicas de obras, mantenimiento, etc. Pero no todo es tan simple, la Ley Orgánica de las Municipalidades, que regula el funcionamiento municipal, establece que la única autoridad ejecutiva electa puede ser el intendente, y prevé la existencia de delegados municipales que serán nombrados por aquel. Con ese marco normativo, la propuesta del radicalismo es que la votación directa de los vecinos surja de un acuerdo político entre todas las fuerzas partidarias y respaldado por una ordenanza. En ese sentido, la votación sería a modo de referéndum, no tendría carácter vinculante desde lo legal, y el voto sería optativo. Pero la persona elegida tendría una legitimidad política difícil de soslayar. Con el objetivo de que el cargo se despegue de las discusiones partidarias y quede circunscripta a la elección de un vecino en quien sus pares confíen y consideren capaz de desarrollar las tareas de gestión, se propone que la fecha de elección del delegado se haría en distinta fecha que la de concejales e intendente. Desde ese punto de vista, cualquier vecino, aun sin el aval de ningún partido político, podría presentarse a la elección, con un mínimo aval de firmas de los vecinos de su localidad. La propuesta de Venturino y Gigena prevé que la duración del cargo sea de 2 años, para revalidar continuamente la gestión, y evitar largos períodos en que la comunidad podría estar disconforme con el trabajo del delegado. Al tener que renovar cada 2 años el delegado hará su mejor esfuerzo para que su trabajo sea productivo. Con este mecanismo se garantizaría que el delegado electo sea vecino de la zona afectada. Actualmente, el delegado que nombra el intendente no siempre es oriundo del lugar, por lo tanto no conoce en profundidad los problemas de la zona, ni la idiosincrasia de la gente ni sus necesidades. Además, y este es otro punto crítico del proyecto, se propone que se establezca un mecanismo de coparticipación tributaria, según el cual cada localidad recibiría el presupuesto en relación a la recaudación de tasas municipales que genera. Esto tiene que ver con que hay zonas, como el corredor de ruta 8, donde los vecinos reciben muy pocos servicios de parte del municipio en relación a las tasas que pagan. En ese sentido, Venturino y Gigena explicaron que las quejas allí son muy fuertes en relación a temas concretos como la frecuencia de la recolección de residuos, el estado de las luminarias públicas, mantenimiento de las calles, etc. En general el reclamo tiene que ver con que son localidades que se han desarrollado y han crecido mucho en los últimos años, y no han crecido proporcionalmente los servicios recibidos del municipio. Con la situación actual, "el delegado no cumple funciones de defender a su localidad ante el municipio, sino que solo funciona como un empleado del intendente y cumple sus órdenes. Con el manejo local del presupuesto, incluso se podría discutir en cada localidad cuales son los trabajos que se priorizan en función de las necesidades de los vecinos" auguró Graciela Venturino. El proyecto será presentado próximamente en el Concejo Delibrante, y seguramente entrará en un largo período de discusión y debate, ya que implica un profundo cambio de mirada en relación a la capacidad de los vecinos de decidir en qué se invierte el dinero municipal. Por otro lado, y quizás sea este uno de los elementos basales del proyecto, la idea discute fuertemente el marcado centralismo de la organización institucional del distrito, con una gran dependencia de todas las localidades en relación a Capilla del Señor.

Graciela Venturno y Hugo Gigena, concejales de la UCR



