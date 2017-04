Por la tercera fecha del Grupo II derrotó 33-7 a San Marcos y, además, sumó punto bonus.

Luego del descanso del fin de semana largo y tras las derrotas en las fechas iniciales frente a Los Cedros y El Retiro, el equipo superior del Club Ciudad de Campana logró el sábado su primera victoria en esta temporada 2017 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

Fue por la tercera fecha del Grupo II, al imponerse por 33 a 7 sobre San Marcos en un partido disputado en la cancha de la calle Chiclana, que también le permitió al CCC sumar un punto bonus.

De esta manera, el Tricolor acumula ahora seis unidades y se ubica en la octava posición del Grupo II junto a Las Cañas. Los líderes son Los Cedros y Atlético San Andrés, con 13 puntos cada uno.

RESULTADOS 3ª FECHA: Los Cedros 31-14 Tiro Federal de San Pedro; San José 31-54 Las Cañas; Atlético y Progreso 34-22 Mercedes RC; Areco Rugby 29-34 Atlético San Andrés; Tigre RC 8-26 Argentino; Varela Jr 37-20 El Retiro; Campana 33-7 San Marcos.

PRÓXIMA FECHA: Varela Jr vs Ciudad de Campana; El Retiro vs Tigre RC; Argentino vs Areco Rugby; Atlético San Andrés vs Atlético y Progreso; Mercedes RC vs San José; Las Cañas vs Los Cedros; y Tiro Federal de San Pedro vs San Marcos.